〈榮田精機上櫃〉今年看好航太、綠能商機深化印度布局 樂見俄烏停戰

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-24 19:41

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榮田精機 (7709-TW) 將於 25 日以承銷價新台幣 45 元掛牌上櫃，總經理陳政鈞今 (24) 日表示，今 (2025) 年看好航太、綠能產業 (風電、氫能源) 業績成長，尤其是印度市場，銷售比重可望大幅提升；談及美國對墨西哥加徵關稅的影響，陳政鈞認為，當地高階客戶自有因應策略，目前評估對榮田影響小，此外，他樂見俄烏停戰重啟出口貿易，並帶來重建商機。

榮田指出，受惠於全球綠色能源、淨零碳排議題持續受到關注，許多地方又因離岸風場條件佳、場域擴展彈性高、風機大型化限制較小，使得離岸風電近年成為市場焦點，全球多個國家正大力推動相關發展，進一步帶動風機系統、水下基礎及相關零組件的需求。而在風機系統的製造過程中，車床、加工中心機、銑床等設備均為關鍵工具，也為工具機產業創造樂觀的市場。

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陳政鈞表示，隨著全球航太、風電產業前景看好，除既有的台灣與中國穩定基礎外，公司亦積極擴展包括美國、印度、墨西哥、法國及東南亞等高潛力市場。

榮田客戶遍及全球，在航太、國防方面，包括 SPACEX、賽峰 Safran 等，石油產業則有 GE、英國 WEIR，風力發電產業包括國內大廠永冠集團及德商 Thyssenkrupp。

以產品銷售國家來看，榮田 2024 年仍以大陸為大宗，占比達 58%，不過，2025 年預估將降至 3 成，而印度基礎建設、軌道交通及航太發展今年將會加速，貢獻營收可望大幅上升至 30%。

此外，歐洲航太、能源產業也值得期待，尤其是核能發電，在政府推廣核能當作清淨能源下，預計將有很多設廠計畫。美國銷售展比則預估上升至 10%。

談及美國對墨西哥加徵關稅議題，公司表示，墨西哥客戶都有因應策略，現在尚不敢貿然前往美國，若政策確定，可能會採取部分零件轉移至美國加工組裝，對於榮田來說都是賣機台，影響不大，說不定會帶動更多需求，產品售價可能較 2024 再提升，此外，加徵關稅增加的成本，客戶亦可想辦法轉嫁。

此外，在俄烏戰爭開打之前，榮田一度有 1 成營收來自俄羅斯，也有銷售到烏克蘭，若俄烏停戰成真，可望進一步恢復出口，俄烏雙邊也會有重建需求，包括軌道、建築、機械、航太等，對於後市展望樂觀期待。