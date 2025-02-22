蘋果取消英國雲端加密功能 因政府要求開後門存取用戶數據

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-22 01:30

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蘋果 (AAPL-US) 周五 (21 日) 宣布，將取消其在英國提供的進階資料防護 (Advanced Data Protection, ADP) 功能，這項功能提供端對端加密，原本能保障用戶的 iCloud 資料安全。此前英國政府要求蘋果開「後門」以便存取用戶資料，消息震驚業界。

蘋果表示不再對英國新用戶提供 ADP，這一功能原本可對 iCloud 儲存的資料、設備備份、網頁書籤、語音備忘錄、筆記、照片、提醒事項及短信備份提供端對端加密。這層加密保護讓資料僅能由用戶本人在受信任的設備上解密，提供更高等級的隱私保護。蘋果表示，取消此功能對他們而言是個重大失望，尤其在數據泄露與安全威脅日益增加的情況下，保護用戶資料更顯重要。

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這一決定緊隨英國政府要求蘋果建立「後門」的報導之後。據彭博報導，英國政府要求蘋果在全球範圍內提供對用戶數據的存取權，並依據《調查權力法案》(Investigatory Powers Act) 向蘋果發出命令。該法案授權政府要求公司為執法機構提供數據存取能力，這包括要求公司移除或繞過加密技術。

蘋果強烈反對英國政府的要求，並稱其為「政府對用戶隱私的過度干預」。該公司已明言，從未為任何產品或服務設置過後門或密鑰，未來也不會這樣做。蘋果的發言人表示，為繼續提供用戶最高等級的安全保障，他們對未來在英國重新提供 ADP 功能仍抱有希望。

雖然英國新用戶無法啟用 ADP 功能，但現有的 ADP 用戶將繼續享受此加密保護，除非他們選擇在過渡期內手動停用此功能。蘋果還表示，將在未來為受影響用戶提供更多指導。目前，英國以外的國家和地區用戶仍能使用該加密功能。