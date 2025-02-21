【量大強漲股整理】美國星際之門計畫推動下，烏俄戰爭停火受惠股出列?!

鉅亨研報 2025-02-21 18:14

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加權指數開高走高，終場收在 23730 點，上漲 242.79 點，成交量 3911 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人買超 167.67 億元，其中外資由賣轉買超，買超 176.85 億元，投信、自營商分別賣超 51.20 億元及買超 42.01 億元。

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美股四大指數漲跌互見，美國上週失業金請領數據略高於預期，沃爾瑪財測重挫 6.53% ，沃爾瑪引發了人們對美國消費擔憂，上週的零售銷售數據遠低於預期，銀行股疲軟影響標普 500 指數自歷史高位回落 0.43%，終場道瓊下跌 450 點，費半逆勢小漲 0.02%，川普表示美方可能和中國達成新貿易協議，但和烏克蘭總統澤倫斯基大打口水戰，引發美國政策擔憂，台股方面，今日開高反彈，權值股台積電回神，帶動電子類股表現，部分資金轉進重電和記憶體族群，加權指數漲勢擴大，突破 23700 點，終場收在 23730.25 點，上漲 242.79 點，成交量來到 3911 億元，今日收量增紅 K 棒，台股站穩五日線之上，目前蓄勢待發往前高 23730 點作挑戰，法人部分，外資前兩日共賣超 193.74 億元，今日一口氣回補 176.85 億元，本周累計買超 312.25 億元，目前偏多看待，未來持續關注，三大題材股，輝達 GTC 大會、國際工具機展、MWC 世界行動通訊大會，相關的題材股將陸續表現，選股將變得更為重要。

股票方面權值股表現亮眼，(2330-TW)台積電，終場收在最高點 1095 元，上漲 1.39%，(2454-TW)聯發科、(2317-TW)鴻海，分別上漲 0.67%、0.55%，帶動電子及半導體類股普遍走揚，(2408-TW)南亞科飆漲近 7%，另外相關強勢的個股就是機器人 + 電動車的題材股，(1536-TW)，和大，狂噴 + 6.91%，工具機廠搶吃機器人與半導體商機，(4510-TW)高鋒與 (1536-TW) 和大攜手進軍 CoWoS 先進封裝檢測設備(，加上 2024 年自結 EPS 約為 1.05 元，創下 6 年新高，今日（21）股價震盪後拉開漲勢，上攻漲停 54.5 元，改寫去年 12 月以來新高，通通領先預告!!!

經濟日報冠軍股，一檔接著一檔賺，電動車 + CoWoS + 機器人三題材加持的，(4510-TW) 高峰，亮燈漲停⊕，再創波段新高! 來到 54.5 元大關，會員就是要賺漲停⊕，4 字頭進場來到 5 字頭，全數發動!!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師