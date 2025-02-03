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〈宏碁新春團拜〉陳俊聖：DeepSeek開源模式帶動更多AI 選項 有助中小型國家發展自有算力

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-03 12:41

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DeepSeek 有助推動開發中國家AI發展 陳俊聖：帶動更多 AI 選項。(鉅亨網記者吳承諦攝)

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (3) 日舉辦春節開工記者會上，董事長陳俊聖表示，看好 DeepSeek 開源模式會帶動更多 AI 模型選項，有利帶動終端設備買氣；宏碁科技長也指出，開源技術將為 Edge AI 帶來重大機會，未來中小型國家、主權基金都得以發展自有算力。

董事長陳俊聖表示，未來開源模型將不限於單一生成式 AI 或語言模型，隨著更多開源選項出現，將刺激新型態使用模式，有利帶動終端設備買氣，集團對此持審慎樂觀態度。


宏碁科技長分析，DeepSeek 開源模型能大幅降低算力成本，不僅讓中小型國家、主權基金得以發展自有算力，更能促進垂直市場小型模型的發展。技術上，這類開源模型特別有利於終端裝置應用，同時保留架構彈性，有助工程師自主開發並推動 AI 新創企業發展。

宏碁創辦人施振榮則提到，這波 AI 發展不僅限於資源豐沛的大企業，台灣憑藉創業精神、速度和彈性，加上高教育水準與社會文化特色，足以在全球分工中尋找利基並作出重大貢獻；他以 PC 產業為例指出，台灣過去即是透過小型產品翻轉全球產業生態，未來在 AI 領域也將扮演關鍵角色。

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