〈宏碁新春團拜〉子公司拚IPO 持續布局集團多重事業引擎

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-03 13:35

‌



PC 品牌宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今日於新春團拜記者會透露，旗下已有三家公開發行子公司，今年將有子公司從新櫃、創新板轉往正式掛牌，並將有新的 IPO 計畫，而多引擎事業發展是集團持續策略重點。

宏碁遊戲提到，目前員工已突破千人，除代理 Sony 等遊戲產品外，旗下 WinTeam 專注遊戲美術代工，將持續在遊戲產業發力，將最好的遊戲帶給客戶，同時搭配宏碁在電競方面的優勢；旗下 WinTeam 則專注於遊戲上游的美術代工業務。

‌



安碁資訊表示，公司主要提供資訊安全服務與資料中心服務，透過資安監控保護客戶資料安全，因應政府對上市櫃公司資安要求提高，已設立安碁學苑培訓資安人才，協助企業建立自主資安能力，安碁資訊特別在金融單位、政府機關等任務關鍵（mission critical）領域，累積豐富服務經驗。

宏碁智醫 (6857-TW) 指出，已取得 TFDA 首張 AI 醫療影像判讀認證，專注於眼底病變 AI 判讀技術，除了預測型 AI 外，也積極開發生成式 AI 應用，特別是因應護理人力短缺問題。