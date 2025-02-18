關稅吹漲風 宏碁打頭陣 輸美筆電售價3月起調漲10%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-18 10:53
據外媒報導，宏碁 (2353-TW) 執行長暨董事長陳俊聖受訪表示，將對受美國關稅影響的筆記型電腦產品調漲 10% 售價，預計自 3 月起生效。同時，公司正積極評估調整供應鏈，包括尋找中國大陸以外的生產基地，甚至考慮在美國本土生產。
陳俊聖強調，10% 的漲幅是基於進口關稅直接反映，且關稅尚不適用於本月底前已出貨的產品，實際漲價可能於數週後才正式實施。他並警告，部分企業可能會借關稅機會，將售價調漲幅度超過 10%。宏碁目前是美國第五大電腦品牌，僅次於惠普 (HPQ-US) 、戴爾 (DELL-US) 、聯想 (0992-HK) 和蘋果 (AAPL-US)。
宏碁現有最高階筆記型電腦售價可達 3700 美元，而在美國市場銷售的筆電近八成係在中國大陸代工生產。在川普第一任期曾實施 25% 關稅後，宏碁已將桌上型電腦組裝作業移出中國大陸，目前正評估在不同地區建立新的供應鏈。
另外，華碩 (2357-TW) 對此回應表示，已制定強化供應鏈韌性的方案，將持續關注成本結構變化，保持營運彈性，並致力為消費者提供最佳使用體驗。業界預期，包括惠普、戴爾、聯想和蘋果等品牌可能會跟進調漲產品售價。
追溯過往，陳俊聖在今年二月初宏碁新春開工時即暗示，銷往美國的產品可能將面臨漲價。他分析指出，短期內宏碁在美國市場仍有存貨可因應，但新增關稅勢必部分轉嫁到終端產品售價。
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