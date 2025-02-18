關稅吹漲風 宏碁打頭陣 輸美筆電售價3月起調漲10%

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宏碁現有最高階筆記型電腦售價可達 3700 美元，而在美國市場銷售的筆電近八成係在中國大陸代工生產。在川普第一任期曾實施 25% 關稅後，宏碁已將桌上型電腦組裝作業移出中國大陸，目前正評估在不同地區建立新的供應鏈。