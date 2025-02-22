WBCQ資格賽唯一指定國籍航空 長榮航為中華隊集氣

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-22 11:31

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WBCQ 世界棒球經典賽資格賽於今 (21) 日在台北大巨蛋開打，中華隊首戰面臨強敵西班牙隊，現場座無虛席，湧入超過 34000 名球迷為中華隊應援，主辦單位特別邀請長榮航總經理孫嘉明和台北市長蔣萬安共同擔任開幕戰的開球嘉賓。

孫嘉明表示，長榮航去年與全民共同見證了中華隊世界棒球 12 強 (P12) 勇奪世界冠軍的熱血時刻，對贊助企業而言，意義格外重大，期能持續投入自身資源，為推動台灣體育賽事盡一份心力。

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長榮航今年是「2025 年 WBCQ 世界棒球經典賽資格賽」官方唯一指定的國籍航空公司，空服員也再度參與拍攝賽事觀賽前安全須知影片。

棒球對台灣民眾來說是深具意義的熱門指標運動，球迷的年齡層涵蓋了各個世代，今天開戰的 WBCQ 世界棒球經典賽資格賽是棒球界最高層級的頂尖賽事，身為此次賽事的官方合作夥伴，長榮航也於官方粉絲團舉辦集氣活動。