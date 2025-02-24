〈焦點股〉上櫃新兵威力德上櫃首日漲逾2成 中籤者喜賺萬元紅包

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-24 10:47

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威力德 (7713-TW) 今 (24) 日以承銷價 55 元正式上櫃交易，早盤最高漲至 69.7 元，漲幅達 26.7%，中籤者抽中一張賺逾萬元。

威力德指出，隨著全球醫療需求的成長以及數位化轉型趨勢的推動，體外診斷與預防醫學正迎來快速發展，透過「體外診斷試劑與設備銷售」以及「健康行動 Go App 和醫療資訊平台服務」，持續提升市場滲透率。

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董事長周國忠表示，公司在市場擴展策略上聚焦於深化醫院與醫檢所的滲透，攜手更多國際大廠合作以持續擴增產品豐富度。同時，透過整合性醫療資訊平台，串聯診所、醫檢所與患者，打造高效且無縫的醫療服務生態系統，不僅提高醫療機構的運營效率，也可提供基層醫療院所醫耗材一站式購足需求，也強化終端用戶的黏著度。

根據 ResearchAndMarkets 研究報告，2023 年全球數位醫療市場規模預估達 2308 億美元，預計至 2033 年將達 1.2 兆美元，年均複合成長率 (CAGR) 高達 18.37%。

威力徳擁有專業資訊團隊，為大型醫檢所提供定制化資訊平台服務，覆蓋從病人看診、檢體送檢到報告生成的完整資訊流程。同時，該平台可協助醫師透過數位檢驗數據管理，提供病患更適切的診斷服務。

此外，可串接不同診所系統設備，實現醫檢資訊數位傳輸，可有效改善紙本資料傳輸效率以及錯誤率同時可降低人力成本。對於使用者，檢測歷史數據記錄可長達十年，並且每次檢測內容完整記錄，進一步強化使用體驗與信賴感。

此外，根據 Fortune Business Insights 報告指出，2024 年全球體外診斷市場預估達 740 億美元，至 2032 年將突破 1176 億美元，年均複合成長率約為 6%。體外診斷成為疾病預防與健康管理的重要工具，且市場規模迅速擴大。