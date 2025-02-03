威力德預計2/24上櫃 中籤有望賺逾2萬新春紅包
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-03 13:36
威力德 (7713-TW) 配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣 2808 張，競拍底價 50 元，最高投標張數 356 張，暫定承銷價 55 元，明 (4) 日起競拍，暫定 2 月 24 日掛牌，若以威力德目前興櫃價 77 元計算，中籤的投資人有望賺進超過 2 萬元的紅包。
威力德競價拍賣 2808 張，競拍底價 50 元，最高投標張數 356 張，暫定承銷價 55 元，競拍時間為 2 月 4 至 6 日，2 月 10 日開標，2 月 12 至 14 日辦理公開申購，2 月 18 日抽籤，暫定 2 月 24 日掛牌上櫃。
威力德持續受惠預防醫學市場需求增加，帶動威力德營運成長，2024 年營收 9.91 億元，年增 5.36%，2024 年前三季稅後純益達 1.3 億元，年增 12.8%，每股純益 3.13 元。
威力德指出，除體外診斷試劑與設備銷售穩定成長外，數位健康服務也是近年發展的重點。
威力德表示，在醫療資訊服務方面，打造整合醫療機構與健康數位的數位化平台，該平台提供多項功能，包括即時連線訊息公告與通知，也提供檢驗數據數位化管理，縮短醫檢溝通距離。
此外，透過平台優化檢驗流程，醫師於診所開立檢驗處方箋時，即可透過平台系統化整理並傳輸至醫檢所，可提升診所交付檢驗醫令處方箋效率，且送檢單流程電子化，也可減少人工操作錯誤並達到記錄保存效果。
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