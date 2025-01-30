〈喜迎金蛇年〉威力德2月下旬上櫃 聚焦體外診斷醫材結合數位醫療

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-30 10:40

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威力德 (7713-TW) 預計 2 月下旬上櫃，業務包括體外診斷試劑、設備銷售以及健康行動 App 與醫療資訊平台數位健康服務。而威力德聚焦體外診斷醫材結合數位醫療，且在醫療資訊平台的帶動下，今年業績目標成長雙位數百分比。

全球體外診斷醫材系統業者 Roche Diagnostics(羅氏) 為 2023 年全球第十大醫材廠商，營收達 158 億美元，排除 COVID-19 相關檢測產品，2019 至 2023 年的年複合成長率 (CAGR) 約 4.7%，表現優於產業平均。

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董事長周國忠指出，羅氏體外診斷醫材全球市占率超過 2 成，且羅氏產品多元，與羅氏合作可以確保技術領先以及產品完整性。未來囊括更多客戶後，不排除進一步與羅氏在其他產品線合作，同時也希望未來能與更多國際大廠合作。

體外診斷醫材結合數位醫療已成趨勢，根據 Precedence Research 資料，2023 年全球數位醫療市場規模約 3099 億美元，預估 2033 年將成長至 1.02 兆美元，2023 至 2033 年的年複合成長率 (CAGR) 約 12.7%。

不過截至 2024 年前三季各產品服務的營收比重，主要核心業務仍為體外診斷試劑與設備銷售，其中商品銷貨為最大宗，占比 66%，包括醫材、試劑與耗材、保健食品的代理經銷；其次則為儀器使用及服務，占 18%，包含售後服務與維修、醫療儀器租賃；其他才是資訊服務相關，占 16%，包含醫檢管理服務及數位平台服務等。