兩市爭霸 港股今年來狂漲18% 睽違近5個月台股又被反超
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-24 12:58
台股今 (24) 日震盪走低，盤中一度下挫超過 260 點，失守 23500 點關卡，不過，受惠中國政策作多及 DeepSeek 效應，港股自今年以來漲勢強勁，漲幅超過 18%，今天盤中一度衝上 23688 點，再次反超台股加權指數。
香港恒生指數於 2023 年 11 月 29 日睽違 31 年首度遭到台股超越，之後於去年 10 月 2 日一度反超，但台股隨之展開反彈，今天盤中恒生指數再度反超，最高觸及 23688 點，台股加權指數今天盤中最高 23592 點、最低 23461 點，不過，港股午盤出現獲利了結賣壓，指數由紅翻黑，兩市爭霸戰持續進行中。
此外，國內投信發行的多檔連結陸港股市 ETF 今天表現相對有撐，包括富邦恒生國企 (00700-TW)、元大寶滬深 (0061-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)，以及正向 2 倍槓桿的復華香港正 2(00650L-TW)、富邦恒生國企正 2(00665L-TW)、中信中國 50 正 2(00753L-TW)，均獲資金相挺，在平盤之上。
2 月以來，資金追捧 DeepSeek 問世後相關受惠的 AI 概念股，帶動港股恒生、國企股指數再度翻揚。復華華人世紀基金經理人胡家菱指出，AI 浪潮帶動此波牛市，後續可留意相關大型中概科網股的投資機會。
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