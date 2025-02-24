兩市爭霸 港股今年來狂漲18% 睽違近5個月台股又被反超

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-24 12:58

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台股今 (24) 日震盪走低，盤中一度下挫超過 260 點，失守 23500 點關卡，不過，受惠中國政策作多及 DeepSeek 效應，港股自今年以來漲勢強勁，漲幅超過 18%，今天盤中一度衝上 23688 點，再次反超台股加權指數。

香港恒生指數於 2023 年 11 月 29 日睽違 31 年首度遭到台股超越，之後於去年 10 月 2 日一度反超，但台股隨之展開反彈，今天盤中恒生指數再度反超，最高觸及 23688 點，台股加權指數今天盤中最高 23592 點、最低 23461 點，不過，港股午盤出現獲利了結賣壓，指數由紅翻黑，兩市爭霸戰持續進行中。

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