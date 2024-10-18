設備廠擴廠並籌資 群翊擬發CB籌資12.5億元 聯策也辦現增

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-18 17:54

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群翊因應未來市場產品需求，因現有廠房之樓面承載重量負荷及追求高階產品環境潔淨度，擬向關係人購置土地用以新建廠房供未來產品生產營運使用，取得桃園市楊梅區約 2830 坪，交易總金額 6.22 億元。

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群翊群翊擬發行無擔保轉換公司債 (CB) 籌資 12.5 億元，並規劃台擴充新建廠房，主要是半導體客戶對無塵室等級越來越嚴格，除了潔淨度外，封裝技術的升級，也會牽動設備規格變化，原有廠區環境已不符需求。因此，公司提前動作、購置適合的場地，後續將興建第二座新廠，擴充先進封裝相關產能。

而聯策為 PCB 及半導體智慧製造設備廠，包括迅得、臻鼎 - KY(4958-TW) 都是重要股東。聯策致力在 PCB、半導體等電子產業智動化設備，及機器視覺應用整合業務，近年更跨足研發半導體晶圓檢測、量測設備領域。