設備廠聯策科技去年EPS 1.09元 擬超額配發1.2元股息

PCB、半導體及智動化設備廠聯策科技 ( 6658-TW ) 今 (17) 日公布最新財報，2024 年全年稅後純益 3597 萬元，年增 19.57%，每股純益 1.09 元，今天的聯策科技董事會並決議去年股利超額配發 1.2 元現金；股東會 5 月 7 日召開。

‌



聯策於 2002 年成立初期以設備代理，逐步發展自有技術雙向深耕，並聚焦於「AI 機器視覺應用」與「高階自動化智慧製造」做為營運發展主軸，目前主要三大產品線包括 AI 機器視覺設備、濕製程智慧化及生產智動化產品。