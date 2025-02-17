設備廠聯策科技去年EPS 1.09元 擬超額配發1.2元股息
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-17 17:16
PCB、半導體及智動化設備廠聯策科技 (6658-TW) 今 (17) 日公布最新財報，2024 年全年稅後純益 3597 萬元，年增 19.57%，每股純益 1.09 元，今天的聯策科技董事會並決議去年股利超額配發 1.2 元現金；股東會 5 月 7 日召開。
聯策科技 2024 年全年營收 15.95 億元，毛利率爲 22.85%，年減 1.06 個百分點，全年稅後純益 3597 萬元，年增 19.57%，每股純益 1.09 元。
聯策於 2002 年成立初期以設備代理，逐步發展自有技術雙向深耕，並聚焦於「AI 機器視覺應用」與「高階自動化智慧製造」做為營運發展主軸，目前主要三大產品線包括 AI 機器視覺設備、濕製程智慧化及生產智動化產品。
聯策近年更跨足研發半導體晶圓檢測、量測設備領域，並且將在桃園中壢投資 11 億元設立新廠。
除聯策科技之外，設備廠牧德科技 (3563-TW)、鏵友益 (6877-TW) 均已公布 2024 年財報，牧德 2024 年全年營收 15.32 億元，毛利率 57.59%，年減 1.75 個百分點，2024 年稅後益 3.21 億元，年減 24.68%，每股純益 5.52 元。
鏵友益 2024 年營收 4.81 億元，毛利率 47.81%，年增 1.03 個百分點，稅後純益 4732 萬元，較 2023 年轉盈，每股純益 1.25 元。
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