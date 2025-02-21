〈陸股盤後〉三大指數放量漲 科創50飆近6% A股成交量兩個月來首破2兆人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-21 15:53

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中國 A 股三大指數周五 (21 日) 齊步收漲，科創 50 指數更大漲 5.97%，滬深兩市成交量睽違兩個月再度突破人民幣 2 兆元，較周四 (20 日) 放量逾 4000 億元，整體市場股票呈漲多跌少的態勢。

上證指數 (SSEC) 周五收漲 0.85% 至 3379.11 點，深證成指 (SZI) 亦漲 1.82% 至 10991.37 點，創業板指也收高 2.51% 至 2281.51 點，滬深兩市成交額合計人民幣 2.1927 兆元。

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大盤方面，半導體族群強勢表現，液冷伺服器、算力、資料中心等類股亦活躍，寒武紀漲停，海光資訊漲超 15%，中芯國際漲超 4%，資料中心概念股方盛、科泰電源、朗威股份、申菱環境等 40 餘股漲停，算力租賃概念也大漲，奧飛數據等多股漲停。三大電信業者集體大漲，中國聯通、中國電信漲停，中國移動漲超 3%，銀行、石油、煤炭、零售等族群則跌幅居前。

Wind 統計數據顯示，滬深北三市共 2872 檔股票上漲，2352 檔下跌，平盤有 171 檔，另據大智慧 VIP，滬深北三市共 177 檔股票漲幅在 9% 以上，1 檔股票跌幅在 9% 以上。

銀華基金表示，A 股今年波動或將加大，暫時預期前高後低。短期來看，DeepSeek 火爆出圈，提供新的主題線索，推動投資人重新評估國內 AI 賽道技術潛力，資金參與科技板塊賽局的意願顯著提升。國內 AI 事件催化不斷，兩會產業政策將進一步加速發力，利好具備產業趨勢的科技成長方向。中長期來看，AI 已逐步成長為推動經濟社會發展的重要力量。中國在 AI 的數據量有巨大優勢，為技術演算法升級及應用場景擴展提供良好基礎。此外，國家對科創領域支持力道不斷加大，AI 作為發展新質生產力的重要引擎，可望成為新一輪科技革命的核心驅動力。

民生證券也說，過去一段時間全球市場焦點始終圍繞 Deepseek 帶來的中國資產的重估。當下，在港股和美股內部出現從 AI 走向更多中國資產的擴散行情，但 A 股卻相對集中。從歷史上看，無論是 2013 年的移動互聯網和 2019 年開始的高端製造行情中，單一族群都不太會是市場的一枝獨秀，透過轉型和概念的擴散、甚至是經濟本身的企穩回升都是低檔資產修復的契機。

廣發證券表示，當前科技行情估計會持續到下月兩會登場之前，但賺錢效應會較此前更為聚焦。