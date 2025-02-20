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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.51%，報1.3355元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 23:30


截至台北時間20日23:30，美元/新加坡幣下跌0.0069點跌幅達0.51%，暫報1.3355點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.98%
  • 近 1 週：-0.75%
  • 近 3 月：+0.38%
  • 近 6 月：+2.64%
  • 今年以來：-1.59%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.84，本日下跌0.52%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.82，本日下跌0.56%
  • 美元/挪威克朗相關性0.77，本日下跌0.02%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.88，本日下跌0.43%
  • 英鎊/美元相關性-0.80，本日下跌0.4%
  • 紐元/美元相關性-0.79，本日下跌0.84%

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美元/新加坡幣1.3325-0.74%
人民幣/美元0.1377980.36%
歐元/美元1.05020.79%
英鎊/美元1.26670.65%
紐元/美元0.57631.03%

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