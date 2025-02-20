外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大跌0.51%，報1.3355元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 23:30
截至台北時間20日23:30，美元/新加坡幣下跌0.0069點跌幅達0.51%，暫報1.3355點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.98%
- 近 1 週：-0.75%
- 近 3 月：+0.38%
- 近 6 月：+2.64%
- 今年以來：-1.59%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.84，本日下跌0.52%
- 美元/瑞典克朗相關性0.82，本日下跌0.56%
- 美元/挪威克朗相關性0.77，本日下跌0.02%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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