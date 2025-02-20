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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tenaris S.A. - ADRTS-US的目標價調升至45元，幅度約4.65%

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Tenaris S.A. - ADR(TS-US)提出目標價估值：中位數由43元上修至45元，調升幅度4.65%。其中最高估值49元，最低估值29.81元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Tenaris S.A. - ADR評價：積極樂觀10位、保持中立1位、保守悲觀3位。

Tenaris S.A. - ADR今(20日)收盤價為38.88元。近5日股價上漲4.65%，標普指數上漲1.52%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TS市場預估目標價

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Tenaris S.A. - ADR38.88-1.27%

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