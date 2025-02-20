鉅亨速報 - Factset 最新調查：Light & Wonder IncLNW-US的目標價調升至118元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 06:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Light & Wonder Inc(LNW-US)提出目標價估值：中位數由114元上修至118元，調升幅度3.51%。其中最高估值144元，最低估值76元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予Light & Wonder Inc評價：積極樂觀21位、保持中立3位、保守悲觀1位。
Light & Wonder Inc今(20日)收盤價為105.99元。近5日股價上漲3.51%，標普指數上漲1.52%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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