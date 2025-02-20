鉅亨速報 - Factset 最新調查：ANSYS公司(ANSS-US)EPS預估上修至11.41元，預估目標價為355.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對ANSYS公司(ANSS-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.22元上修至11.41元，其中最高估值12.09元，最低估值10.18元，預估目標價為355.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|12.09(12.09)
|13.41
|最低值
|10.18(10.18)
|11.65
|平均值
|11.33(11.14)
|12.77
|中位數
|11.41(11.22)
|13.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|28.07億
|30.80億
|最低值
|26.60億
|29.58億
|平均值
|27.60億
|30.43億
|中位數
|27.71億
|30.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.97
|5.16
|5.99
|5.73
|營業收入
|16.81億
|19.07億
|20.66億
|22.70億
詳細資訊請看美股內頁：
ANSYS公司(ANSS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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