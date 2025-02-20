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鉅亨速報 - Factset 最新調查：ANSYS公司(ANSS-US)EPS預估上修至11.41元，預估目標價為355.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對ANSYS公司(ANSS-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.22元上修至11.41元，其中最高估值12.09元，最低估值10.18元，預估目標價為355.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值12.09(12.09)13.41
最低值10.18(10.18)11.65
平均值11.33(11.14)12.77
中位數11.41(11.22)13.02

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值28.07億30.80億
最低值26.60億29.58億
平均值27.60億30.43億
中位數27.71億30.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.975.165.995.73
營業收入16.81億19.07億20.66億22.70億

詳細資訊請看美股內頁：
ANSYS公司(ANSS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSANSS

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