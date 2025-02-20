8成入選DJSI企業得過TIPS！產發署鄒宇新勉企業綠色轉型 接軌2026年上路ESG評鑑

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-20 20:32

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經濟部今 (20) 日舉辦「114 年度 TIPS 頒證暨智財管理連結 ESG 專題講座」，產發署副署長鄒宇新表示，因 115 年 (2026 年) 即要將上市櫃公司「公司治理評鑑」轉為 ESG 評鑑，以往單著重 ESG 的 G，未來要 ESG 三方面並重，他並指出在道瓊永續發展指數裡，台灣入選的廠商裡面即有 8 成得過 TIPS。

產發署副署長鄒宇新於致詞時表示，TIPS 自 2005 年到 2020 年間，很長時間停留在每年最多僅 30 家得到驗證，回顧 TIPS 授證制度源由，最初是為協助企業在智慧財產管理制度上，打下好的基礎；除保護自身的智慧財產，也有助於企業的智材權被侵害的風險盡量降低。

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觀察 TIPS 發展的轉折，最明顯的是在 109 年 (2020 年) 和證期局合作，因證期局將 TIPS 納入「公司治理評鑑」的一個重要的指標，所有上市櫃企業因此紛紛加入, 使得 TIPS 發展於 2020 年件數直線上升，盛況延續至今，今年的申請案件數已達到 140 家。

鄒宇新強調，近幾年 TIPS 的推動有成，有賴於經濟部團隊包括產發署、標準檢驗局、智慧財產局的共同努力。很明顯的，這 140 家企業在 ESG 方面都投入很大心血，此外，道瓊永續發展指數裡，台灣入選的廠商裡面即有 8 成得過 TIPS，可見關注重視智慧財產或 TIPS 的企業，很多也關注 ESG。

鄒宇新指出，金管會證期局 115 年 (2026 年) 即要將「公司治理評鑑」要轉軌到 ESG 的評鑑，企業最大差異在於以往單著重 ESG 的 G，未來轉到 ESG 之後，要在 E （環境）和 S （社會）有更多著墨。他鼓勵企業，從著重在智慧財產逐漸轉型，如專利和商標，朝向綠色相關去研發及爭取「綠色專利」，或朝向綠色管理，這樣就能達到 ESG 的齊頭並進。