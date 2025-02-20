彰銀小而美！深耕智財管理獲肯定 3度獲TIPS商標及專利A級驗證

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-20 19:04

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彰化銀行 (2801-TW) 智慧財產管理持續獲肯定，第 3 度通過台灣智慧財產管理規範 (TIPS) A 級驗證，今（20）日由經濟部產業發展署副署長鄒宇新頒發證書，彰銀副總經理暨智慧財產管理代表陳瑞珍代表領證。

彰銀創立邁入第 120 年，近年不斷深化智財管理，繼 2021 年導入智慧財產管理制度首次通過商標管理驗證之後，持續依 PDCA 管理循環精進改善，為提升公司治理成效，再於 2024 年加入專利管理，制定專利管理規範並升級金融科技專利管理系統，統一管理專利發想到取得及維護等一系列流程，透過系統控管專利申請品質，強化自身智慧財產保護，本次即新增將專利納入 TIPS 驗證範圍，並通過商標及專利 A 級驗證。

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因應數位轉型趨勢，彰銀致力將金融科技結合核心業務，提供客戶安全便捷的服務，並鼓勵員工研發創新，截至 2024 年底累計取得 54 件國內外商標及 286 件各式專利，逐步完善智財布局，厚植金融科技競爭力，提升客戶金融服務體驗，例如 2024 年開辦之公教信貸即運用彰銀 RPA 貸款審核輔助決策系統專利，提高授信審核效率。

此外，彰銀持續展現卓越的永續經營成果，獲列金管會第二屆永續金融評鑑銀行業前 25%，入選道瓊領先指數 (前為道瓊永續指數，DJSI) 之世界指數及新興市場指數成分股，更榮登《S&P Global 永續年鑑 2025》(S&P Global Sustainability Yearbook 2025)，此年鑑由知名評比機構 S&P Global 針對企業在環境、社會及治理（ESG）各面向的績效表現，彰銀已連續三年入選且近 2 年皆位列前 10% 年鑑會員，傑出成就屢獲國際肯定。