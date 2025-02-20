3A加持！主攻AI及數位轉型 第一銀行3度獲專利及商標TIPS A級驗證肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-20 17:45

‌



在持續推動創新與加強智慧財產權保護的努力下，第一銀行三度通過台灣智慧財產管理規範 (TIPS) 中專利與商標項目的 A 級驗證；今 (20) 日由經濟部產業發展署副署長鄒宇新頒證，第一銀行副總經理劉培文代表受證，顯示第一銀行在智慧財產管理上的專業能力備受肯定，也象徵對於追求創新的持續提升。

第一銀行於 2024 年申請 30 件專利，其中包括 15 件新型和 15 件發明專利，2024 年在 AI 及大數據技術類型的專利申請，取得顯著成績，展現在數位轉型過程中的前瞻與革新能力；未來，將持續致力於提升專利品質，鼓勵同仁創意思維且實踐於業務中，為第一銀行的金融服務帶來更多創新動能。

‌



為積極保護國內品牌，第一銀行 2024 年申請第一金融集團企業識別形象等 50 件商標，其中包含第一銀行的 IP 人氣角色小粉獅及吱吱、曼尼、咩咩、啾啾，皆已全數獲得經濟部智慧財產局核准，成為公股行庫中，獲准國內商標數量最多的銀行，顯示對保護品牌形象的重視。