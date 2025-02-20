〈台幣〉收貶4.3分至32.791元 主要亞幣走勢分歧

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-20 17:50

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新台幣今 (20) 日偏弱整理，終場收在 32.791 元，貶值 4.3 分，台北外匯經紀公司成交值 9.29 億美元，不過，市場預期日本央行可能提前升息，日元強彈 0.8%，使主要亞幣漲跌互見。

新台幣今日以 32.75 元、貶值 0.2 分開出後，雖一度升至 32.74 元，但全日幾乎處在貶值態勢，終場收在 32.791 元，貶值 4.3 分，全日高低價差 6.6 分。

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觀察主要亞幣漲跌互見，日元強彈 0.8%，人民幣和星元升值近 0.3%，泰銖也升逾 0.2%，港幣處平盤左右，韓元微貶，新台幣貶值 0.13% 相對弱勢。

統一投顧分析，國際市場充斥各種不確定因素，其中，歐盟執委會正在調查是否應該加強現有的鋼鐵進口配額制度，以保護歐盟生產商免受美國總統川普恐對鋼鐵和鋁產品加收關稅的影響。