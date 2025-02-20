〈貴金屬盤後〉市場關注俄烏和談 美元上漲 黃金觸及歷史高點後回跌
鉅亨網編譯許家華 2025-02-20 06:42
美國川普總統最新關稅威脅令投資者感到緊張，黃金周三 (19 日) 稍早觸及歷史高位，但隨後因美元上漲而回跌。
Sprott 資產管理公司市場策略師 Paul Wong 表示：「我們正處於一種異常高度不確定的狀態…… 世界各地正在發生的關稅和貿易談判或威脅成了金價催化劑。」
川普周二表示，他打算對汽車徵收「約 25%」的關稅，同時對半導體和藥品進口徵收類似的關稅。本月初，美國宣布對中國進口商品徵收 10% 的關稅，並對鋼鐵和鋁徵收 25% 的關稅。
黃金被視為對沖通膨和經濟不確定性的工具，但由於無孳息，在較高利率的環境下會削減其投資吸引力。
美國聯準會 (Fed) 官員仍不確定關稅對通膨可能的影響。
根據 LSEG 的數據，交易員目前預計 Fed 將至少降息一次 25 個基點，而到 12 月之前再次降息的可能性為 44%。
根據 1 月會議記錄，在川普上任後，Fed 官員曾表達對通膨的擔憂，因為他們預計企業將提高價格以抵消進口關稅。
其他貴金屬交易
Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示：「儘管徵收關稅可能會損害白銀的工業需求，但從估值角度來看，白銀價格仍可能走高。」
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