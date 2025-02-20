〈貴金屬盤後〉市場關注俄烏和談 美元上漲 黃金觸及歷史高點後回跌

鉅亨網編譯許家華 2025-02-20 06:42

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美國川普總統最新關稅威脅令投資者感到緊張，黃金周三 (19 日) 稍早觸及歷史高位，但隨後因美元上漲而回跌。

現貨黃金下跌 0.2% 至每盎司 2,928.49 美元。周三早盤，現貨黃金價格飆升至每盎司 2,946.85 美元的歷史新高。

4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格上漲 0.4%，至每盎司 2936.10 美元。

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美元指數上漲 0.1%，使得黃金對其他貨幣持有者來說變得更昂貴。

Sprott 資產管理公司市場策略師 Paul Wong 表示：「我們正處於一種異常高度不確定的狀態…… 世界各地正在發生的關稅和貿易談判或威脅成了金價催化劑。」

川普周二表示，他打算對汽車徵收「約 25%」的關稅，同時對半導體和藥品進口徵收類似的關稅。本月初，美國宣布對中國進口商品徵收 10% 的關稅，並對鋼鐵和鋁徵收 25% 的關稅。

美國聯準會 (Fed) 官員仍不確定關稅對通膨可能的影響。

根據 LSEG 的數據，交易員目前預計 Fed 將至少降息一次 25 個基點，而到 12 月之前再次降息的可能性為 44%。

根據 1 月會議記錄，在川普上任後，Fed 官員曾表達對通膨的擔憂，因為他們預計企業將提高價格以抵消進口關稅。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌 0.4% 至每盎司 32.74 美元，該金屬可用於電子元件，預計將挑戰 10 年價格高點。

現貨鉑金下跌 1.7% 至 970.45 美元。

現貨鈀金下跌 1.6% 至 971.47 美元。