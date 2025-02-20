伊雲谷代理雲界NeoEdge 搶啖邊緣運算商機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-20 19:51

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雲界數位創新 (eCloudEdge Digital Innovation Co. Ltd.) 於今 (18) 日舉行首場產品發表會，正式推出「NeoEdge AIoT 邊緣運算協作管理平台」，並與伊雲谷 (6689-TW) 共同建立戰略合作關係，將推動 AIoT 邊緣運算協作管理平台 NeoEdge 在智慧製造、能源管理、交通運輸等領域的應用。

伊雲谷說明，將結合雲界數位創新的技術實力與旗下全球銷售網絡，由伊雲谷擔任 NeoEdge 的主要代理商，負責推廣至台灣、東南亞等市場。

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而雲界數位創新則提供完整的技術培訓與支援，確保 NeoEdge 順利導入與加速部署，讓企業能夠高效應用 AIoT 技術，實現 OT 數據治理，推動邊緣運算與雲端整合。

伊雲谷集團董事長蔡佳宏表示，引領各產業開創更多機會是使命，雲界數位創新的成立，是伊雲谷進軍 OT 領域的重要里程碑，將在 IT 與 OT 的部署上迅速完成。

NeoEdge 為新一代 AIoT 邊緣運算協作管理平台，搭載零程式碼 (No-code) 規則引擎 NeoFlow、遠端桌面管理、AI 模型部署與推論等核心功能，幫助企業克服數據孤島與邊緣運算部署挑戰，透過 NeoEdge，企業可快速落地 AIoT 應用。