川普表態：將檢查諾克斯堡儲存的黃金數量

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-20 16:00

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美國總統川普周三 (19 日) 表示，他的政府將前往諾克斯堡，以確保黃金儲備紀錄確實。

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事件近因：馬斯克的質疑

對於馬斯克的質疑，肯塔基州參議員蘭德 · 保羅 (Rand Paul) 回應稱「我們開始吧」，表示支持對諾克斯堡進行年度審計。他的父親、前眾議員羅恩 · 保羅 (Ron Paul) 也長期支持對諾克斯堡進行審計，並曾在 2011 年向眾議院提出「黃金儲備透明法案」。

諾克斯堡：美國黃金儲備重地

美國金條儲藏處 (U.S. Bullion Depository) 建於 1930 年代，當時政府需要一個集中、安全的場所來儲存大量金條。選擇肯塔基州的原因是，當時人們擔心東海岸現有的儲備更容易受到外國攻擊，因為歐洲正處於戰爭邊緣。從 1941 年到 1944 年，該設施還存放了《憲法》和《獨立宣言》。

根據美國鑄幣局的數據，諾克斯堡擁有 1.473 億盎司的黃金，約占美國財政部黃金總供應量的 59%。

以目前公開市場上每盎司超過 2930 美元的價格計算，諾克斯堡黃金的市值超過 4350 億美元，超過了歐洲最有價值上市公司路易威登集團 (LVMH) 的市值。

然而，美國政府對諾克斯堡黃金的估值僅為 60 億美元，這是基於政府設定的每金衡盎司 42.22 美元的帳面價值。

歷史回顧：曾經的三次開放

據《Forbes》報導，諾克斯堡金條儲藏處僅對未經授權的人員開放過三次：

1943 年，富蘭克林 · 羅斯福總統 (Franklin D. Roosevelt)

1974 年，10 名國會議員為了消除公眾疑慮，確保黃金完好無損

2017 年，包括參議員 Mitch McConnell 和時任財政部長 Steven Mnuchin 在內的代表團

美國是全球最大的黃金持有國，擁有 8133 公噸的黃金儲備，是第二大黃金持有國德國的兩倍多。美國的黃金儲備約占全球地上黃金供應量的近 4%。