川普表態：將檢查諾克斯堡儲存的黃金數量
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-20 16:00
美國總統川普周三 (19 日) 表示，他的政府將前往諾克斯堡，以確保黃金儲備紀錄確實。
川普在前往華盛頓的空軍一號上對記者說：「我們希望諾克斯堡一切順利，但我們將前往諾克斯堡——最受歡迎的諾克斯堡——確保黃金在那裡。」
他補充說：「如果沒有黃金，我們會非常沮喪。」
此前，有猜測稱美國財政部可能重新評估其黃金儲備。儘管知情人士表示，川普的頂級經濟顧問尚未認真考慮這個概念，但這個想法還是引起了一些華爾街人士的注意。
事件近因：馬斯克的質疑
馬斯克近日在社群媒體上發文，質疑諾克斯堡的黃金是否「還在那裡」或「已經消失」，並呼籲對該設施進行「現場影片導覽」。這些言論迅速在網路上引發熱議，許多人開始關注美國政府的黃金儲備情況。
對於馬斯克的質疑，肯塔基州參議員蘭德 · 保羅 (Rand Paul) 回應稱「我們開始吧」，表示支持對諾克斯堡進行年度審計。他的父親、前眾議員羅恩 · 保羅 (Ron Paul) 也長期支持對諾克斯堡進行審計，並曾在 2011 年向眾議院提出「黃金儲備透明法案」。
然而，也有專家認為，沒有證據表明諾克斯堡的黃金儲備存在問題。
諾克斯堡：美國黃金儲備重地
美國金條儲藏處 (U.S. Bullion Depository) 建於 1930 年代，當時政府需要一個集中、安全的場所來儲存大量金條。選擇肯塔基州的原因是，當時人們擔心東海岸現有的儲備更容易受到外國攻擊，因為歐洲正處於戰爭邊緣。從 1941 年到 1944 年，該設施還存放了《憲法》和《獨立宣言》。
以目前公開市場上每盎司超過 2930 美元的價格計算，諾克斯堡黃金的市值超過 4350 億美元，超過了歐洲最有價值上市公司路易威登集團 (LVMH) 的市值。
然而，美國政府對諾克斯堡黃金的估值僅為 60 億美元，這是基於政府設定的每金衡盎司 42.22 美元的帳面價值。
歷史回顧：曾經的三次開放
據《Forbes》報導，諾克斯堡金條儲藏處僅對未經授權的人員開放過三次：
- 1943 年，富蘭克林 · 羅斯福總統 (Franklin D. Roosevelt)
- 1974 年，10 名國會議員為了消除公眾疑慮，確保黃金完好無損
- 2017 年，包括參議員 Mitch McConnell 和時任財政部長 Steven Mnuchin 在內的代表團
美國是全球最大的黃金持有國，擁有 8133 公噸的黃金儲備，是第二大黃金持有國德國的兩倍多。美國的黃金儲備約占全球地上黃金供應量的近 4%。
在政府債務膨脹和通貨膨脹的背景下，黃金價格在過去 12 個月中上漲了 40% 以上，今年迄今也上漲了 10%，跑贏了美國主要股指。這也引發了公眾對美國黃金儲備的重新關注。
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