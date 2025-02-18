高盛上調黃金目標價至每盎司3100美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-18 17:20

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由於各國央行持續買入黃金以及黃金 ETF 的資金流入，高盛將其年終黃金目標價上調至每盎司 3100 美元，凸顯了華爾街對黃金的熱情。

高盛分析師 Lina Thomas 和 Daan Struyven 在報告中表示，各國央行的需求可能平均每月達到 50 噸以上，高於先前的預期。他們表示，如果包括關稅在內的經濟政策不確定性持續存在，由於投機性倉位增加，黃金可能會達到每盎司 3300 美元，意味著年增長 26%。

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今年以來，貴金屬價格一路飆升，在不斷新高之下已連漲七周。現貨黃金上周創下每盎司 2942 美元以上的紀錄後，最新報價接近每盎司 2912 美元。過去 12 個月，金價已上漲約 44%，超過全球股市指數同期 18% 的漲幅。

金價持續上漲，得益於各國央行增加購買、聯準會 (Fed) 一連串的降息，以及最近投資者對川普關稅的憂心而採取避險行動。

Thomas 和 Struyven 寫道：「我們重申『Go for Gold』的交易建議。由於貿易緊張情勢可能加劇，我們認為長期黃金部位具有顯著的避險價值。」

在高盛上個月將年終預測上調至 3000 美元之後，更加樂觀的展望隨之而來。據分析師稱，12 月份官方部門的購買量估計為 108 噸。他們表示，在聯準會預期兩次降息的情況下，ETF 持有量將會「逐步增加」。