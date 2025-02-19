建商欣巴巴發行7億元CB案完成訂價 募集後訂2/27掛牌
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-19 17:27
建商欣巴巴 (9906-TW)2024 年全年營收 43.75 億元創新高，年增達 17.35%，公司並對發行 7 億元無擔保可轉債案在今 (19) 日完成訂價，轉換價格為 111.8 元，轉換溢價率爲 105.3%，欣巴巴這筆 CB 籌資案預計在完成募集後於 2 月 27 日掛牌交易。
2025 年欣巴巴預估有台南「進士樓」、屏東「幸福欣印象」兩案總銷約 40 億元可完工。
欣巴巴的 CB 發行案，主辦券商爲國泰證券，欣巴巴發債取得資金將用於支付營建工程所需求資金。
在去年下半年新個案完工入帳的有利挹注之下，欣巴巴 11 月營收達 4.62 億元，12 月營收 7.64 億元，主要是台南「欣府城 - 一品樓」交屋入帳挹注，總銷 12 億元的「欣府城 - 一品樓」今年 1 月及 2 月將持續入帳。
欣巴巴 2024 年第三季在建案密集交屋挹注之下，稅後純益 3.28 億元，並弭平上半年虧損，前三季稅後純益 3.25 億元，年減 40.15%，每股純益 3.77 元。同時，欣巴巴董事會並決議發行 13 億爲上限元無擔保可轉債獲金管會申報生效，此次先發行其中 7 億元，此次發債取得資金將用於支付營建工程所需求資金。
欣巴巴 2024 年前三季營收 49.43 億元，毛利率 28.16%，年減 0.78 個百分點，前三季稅後純益 3.25 億元，年減 40.15%，每股純益 3.77 元。
2025 年欣巴巴將在台南市心鄭子寮重劃區推出單案總銷 150 億元「欣府城 3 期」，高市豪宅聚落農 16 推出面凹子底森林公園首排「欣都星」，漢神巨蛋商圈推出綠園道首排龍華案，這三案總銷 330 億元。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 建商欣巴巴送件擬發行13 億元無擔保可轉債市場籌資
- 欣巴巴「欣府城 - 一品樓」交屋 挹注11月營收月增1.25倍
- 建商欣巴巴將發行13 億元無擔保可轉債市場籌資支應工程款
- 欣巴巴去年營收43.75億元創新高 13億元CB發行案春節後完成