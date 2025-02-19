建商欣巴巴發行7億元CB案完成訂價 募集後訂2/27掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-19 17:27

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建商欣巴巴 (9906-TW)2024 年全年營收 43.75 億元創新高，年增達 17.35%，公司並對發行 7 億元無擔保可轉債案在今 (19) 日完成訂價，轉換價格為 111.8 元，轉換溢價率爲 105.3%，欣巴巴這筆 CB 籌資案預計在完成募集後於 2 月 27 日掛牌交易。

2025 年欣巴巴預估有台南「進士樓」、屏東「幸福欣印象」兩案總銷約 40 億元可完工。

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欣巴巴的 CB 發行案，主辦券商爲國泰證券，欣巴巴發債取得資金將用於支付營建工程所需求資金。

在去年下半年新個案完工入帳的有利挹注之下，欣巴巴 11 月營收達 4.62 億元，12 月營收 7.64 億元，主要是台南「欣府城 - 一品樓」交屋入帳挹注，總銷 12 億元的「欣府城 - 一品樓」今年 1 月及 2 月將持續入帳。

欣巴巴 2024 年第三季在建案密集交屋挹注之下，稅後純益 3.28 億元，並弭平上半年虧損，前三季稅後純益 3.25 億元，年減 40.15%，每股純益 3.77 元。同時，欣巴巴董事會並決議發行 13 億爲上限元無擔保可轉債獲金管會申報生效，此次先發行其中 7 億元，此次發債取得資金將用於支付營建工程所需求資金。

欣巴巴 2024 年前三季營收 49.43 億元，毛利率 28.16%，年減 0.78 個百分點，前三季稅後純益 3.25 億元，年減 40.15%，每股純益 3.77 元。