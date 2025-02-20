傳白宮示警 川普擬砍國防部預算 撼動美國防股
鉅亨網編譯許家華 2025-02-20 09:05
《華盛頓郵報》報導，川普警告將削減國防部預算後，美國主要國防承包商的股價周三 (19 日) 交易時間尾盤大幅下跌。儘管白宮和國防部尚未對此消息做出回應，顯見投資者對未來的擔憂加劇。
Lockheed Martin (LMT-US) 原本走高，但在消息傳出後立即下跌約 7 美元或近 2%，最終收高 1% 至每股 432.95 美元，但距離盤中高點下跌 2 美元。
通用動力 (GD-US) 約收高 0.7%；總部設於美國的跨國航太及國防科技公司 Northrop Grumman (NOC-US)下跌 1.8%；L3 哈里斯科技 (LHX-US)下滑 0.5%。
由於該產業已經遭受重創，股價可能不會進一步下跌。截至周三，四大國防承包商股價自去年 11 月 5 日以來已跌近 20%。
目前，這些公司的平均本益比約為 2025 年預估獲利的 16 倍，較 11 月 5 日的 18 倍有所下降。
國防資金的不確定性，以及馬斯克領導的政府效率部 (DOGE) 對政府內部的欺詐和浪費現象的關注，都對投資者情緒造成了壓力。
過去 12 個月，美國在國防上支出超過 9000 億美元，這一數字在過去幾年中每年增長約 5%。未來的支出情況仍難以預測，這使得投資者的情緒更加低迷。
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