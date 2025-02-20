美日友好現裂縫？路透調查：近9成日本企業認為川普不利企業

鉅亨網編譯許家華 2025-02-20 08:21

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根據路透社調查，近 90% 的日本企業預期美國總統川普的政策將對其商業環境產生負面影響，顯見隨著美中貿易摩擦加劇，這些企業對未來的展望愈加黯淡。日本雖為美國堅定盟友，但對中國的依賴程度也相當高，無論是在製造基地還是市場需求上。

調查結果顯示，約 86% 受訪者認為川普的政策措施將對其商業環境造成不利影響，只有少數人預期出現正面影響。去年 12 月的調查中，73% 的受訪者表示川普的第二任期將對其商業環境造成傷害。

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在那些認為川普政策負面的企業中，72% 選擇了貿易策略，包括加徵更多關稅，作為最具破壞性的因素。此外，26% 則認為美中之間的摩擦加深是主要問題。一位訊息服務公司的經理在調查中表示：「加強保護主義對全球經濟只有負面影響。」

川普已經宣布對鋼鐵和鋁產品徵收 25% 的關稅，並對中國商品徵收 10% 的關稅，還威脅對加拿大和墨西哥徵收高額關稅。川普同時指示其經濟團隊制定計畫，將向每個對美國進口徵稅的國家採取對等關稅措施。

在對川普政策持正面看法的企業中，37% 認為放鬆管制和減稅是最有利的因素，另有 37% 選擇了促進化石燃料生產的政策。調查中，16% 的企業表示對在美國的業務運作和投資持更謹慎的態度，而 80% 則表示沒有改變計畫。

在與日本首相石破茂的首次會晤中，川普促使日本在美國能源和科技領域進行投資，並尋求解決日本鋼鐵公司對美國鋼鐵公司的 149 億美元收購案的爭議。

調查還顯示，61% 受訪者認為日本央行近期的升息舉措適當，而 25% 認為該舉措來得太早，15% 則認為來得太晚。日本央行在 1 月份將利率從 0.25% 上調至 0.5%，因央行認為日本即將達到持續實現 2% 通膨目標的階段。