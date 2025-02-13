烏克蘭必須放棄幻想！美國國防部長：恢復舊邊界不切實際

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-13 10:15

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美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）周三（12 日）表示，烏克蘭欲收復 2014 年俄羅斯控制克里米亞之前的邊界，這是不切實際的想法，且川普政府不認為烏克蘭加入北約（NATO）是烏克蘭戰爭解決方案的一部分。

赫格塞斯周三在布魯塞爾北約總部舉行的烏克蘭軍事盟友會議上發表講話，就美國新政府對烏克蘭戰爭的立場發表了迄今為止最明確、最直白的公開聲明。

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據《路透社》報導，赫格塞斯在這場由烏克蘭官員以及 40 多個盟友參加的會議上表示：「我們和你們一樣，想看到一個主權獨立且繁榮的烏克蘭。但我們必須意識到恢復烏克蘭 2014 年之前的邊界，是一個不切實際的目標。」

「追求這個虛幻的目標，只會延長戰爭，帶來更多痛苦。」他稱。

俄羅斯目前控制烏克蘭約 20% 的領土，主要在烏克蘭東部和南部。

赫格塞斯表示，美國並不認為外交解決與俄羅斯衝突的現實性結果會是烏克蘭加入北約。

赫格塞斯說，任何持久的和平，都必須包括「強而有力的安全保障，以確保戰爭不會再次爆發」。

但他稱，美軍不會作為這種保障的一部分，部署到烏克蘭去。相反，安全保障應該得到「有能力的歐洲和非歐洲軍隊」的支持。

赫格塞斯還告訴北約盟國，他們必須加快步伐，為歐洲的安全承擔更大責任。他表示，「嚴峻的戰略現實」，如美國邊境安全問題，使美國無法將重心放在歐洲安全。

他在烏克蘭問題上的言論與拜登政府和烏克蘭許多最親密盟國的立場截然不同，後者曾宣稱，只要有必要，他們會一直支持烏克蘭，並強調烏克蘭領土完整的重要性。

赫格塞斯這番話暗示，烏克蘭將不得不放棄一些關鍵戰爭目標：從俄羅斯手中奪回領土，以及通過加入美國領導的北約軍事聯盟保護自己未來免受襲擊。