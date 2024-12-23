FT爆料：川普將要求北約國家提高國防開支至佔GDP 5%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-23 08:00

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英國《金融時報》（FT）上周六（21 日）報導，知情人士透露，美國當選總統川普團隊已告知歐洲官員，將要求北約（NATO）成員國將國防開支提高至佔國內生產毛額（GDP）5%，且美方計劃繼續向烏克蘭提供軍事援助。

據《金融時報》報導，消息人士表示，本月川普的外交政策顧問在與歐洲高階官員的討論中提出了這個計畫。

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北約成員國曾承諾將 GDP 的至少 2% 用於國防，目前北約 32 個成員國中，只有 23 個達到了這個目標。

此前，川普曾在競選期間表態要切斷對烏克蘭的援助，迫使基輔立即進行和平談判，如果北約成員國編列的國防預算不夠多，他們將失去防禦能力。川普的聲明一度讓歐洲各國感到恐慌。

但現在，三名了解情況的人士稱，川普打算在就職後維持美方對基輔的軍事供應，這對那些曾深感擔憂的盟友來說是一個好消息。

上周三，法國、德國、英國、義大利、波蘭等歐洲主要北約盟國在布魯塞爾會見了北約秘書長 Mark Rutte 和烏克蘭總統澤倫斯基，討論歐洲大陸將如何調整國防政策，以因應川普回歸。