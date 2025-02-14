川普擬國防開支削半 國防概念股聞訊跌

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-02-14 09:00

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美國總統川普週四 (13 日) 表示，美國可能大幅削減國防開支，隨後國防概念股大幅下跌。

川普週四在白宮表示，美國可能在未來某個時候將國防開支削半。

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川普說：「當事態平息下來時，我將與中國和俄羅斯會面，特別是這兩個國家，我會說我們沒有理由在軍事上花費近 1 兆美元…… 我會說我們可以把這筆錢花在其他事情上。」

他補充道：「當把所有問題理順後，我希望先與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁舉行會談，我想說，讓我們將軍事預算削減一半。我認為我們能夠做到這一點。」

國防類股週四聞訊嚇跌，洛克希德馬丁 (LMT-US) 收黑 1.64%、諾斯洛普 · 格魯曼 (NOC-US) 下滑 3.36%， 以及通用動力 (GD-US) 下跌 2.06%。

川普在整個 2024 年競選期間以及總統任期初期就軍事開支問題釋出混合訊息。

一方面，川普聘請億萬富翁馬斯克和所謂的政府效率部來尋找削減政府內部成本。川普也推動盡快解決俄烏戰爭，該戰爭涉及購買大量美國武器。

另一方面，他強調擁有強大軍隊的重要性，並簽署行政命令，探討建造美國版「鐵穹」飛彈防禦系統。川普週四也表示，美國擁有「世界上最強大的軍事裝備」。