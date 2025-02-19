螞蟻集團進軍中國人型機器人產業 搶占新興科技浪潮

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-19 19:25

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據中國當地媒體報導並經螞蟻集團發言人證實，該公司已經通過其子公司上海螞蟻靈波科技 (Shanghai Ant Lingbo Technology)，開出與人形機器人系統和應用相關的職缺。上海螞蟻靈波科技成立於 2024 年底，註冊資本為人民幣 1 億元 (約合 1373 萬美元)。

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人形機器人是設計上模仿人類形態和動作的機器，已成為中國熱衷投資的領域，吸引包括科技、電動車和製造業等各個行業的大企業和新創公司進行探索。

中國政府已將類人機器人視為其中一項「新生產力」，這是北京為推動國家經濟成長並與美國在科技領域競爭而提出的目標之一。

一些知名的中國類人機器人公司已獲得認可，包括優必選 (UBTech) 和宇樹科技 (Unitree)。宇樹科技因其產品在行走、攀爬和搬運物品等方面的優秀性能而受到矚目。

宇樹科技創始人於本周一參加了中國國家主席習近平與民營企業領袖的會議，這進一步激發大眾對該領域的興趣。