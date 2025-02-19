玉山金陳茂欽看川普2.0 俄烏停戰影響遠超預期、估日本今年持續升息

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-19 22:58

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進入川普 2.0 時代，國際情勢變化快速，玉山金控 (2884-TW) 總經理陳茂欽今 (19) 日分享總經觀點，他認為，俄烏停戰的影響可能遠超預期，下半年才是觀察重點，美國聯準會 (Fed) 仍有降息的可能性；此外，陳茂欽對於日本長期經濟展望持樂觀看法，預測日銀今年仍會升息，日元兌美元匯率在 140 至 160 區間擺盪都是很健康的水位。

陳茂欽說，川普就任美國總統，大家原先認為今年「不確定性」很大，但經過了一、兩個月，似乎沒有想像中大，不過，大家可能小看了不確定性的威力，他個人最關心的就是俄烏戰爭，而不是關稅戰，這可能會比想像的影響更大。

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他解釋，戰爭才是花錢，戰爭結束了反而是不花錢了，這個才是重點，或許大家認為戰後有重建的需求，但這需要經過協調、慢慢規劃，進度很慢，假設建設經費編列 5000 億元，可能分成 10 年進行，但戰場上急如星火，動輒耗費千億，因此，大家期待災後重建的原料、傳產表現，今、明年來說不會有幫助。

陳茂欽進一步指出，戰爭結束後需求會下降，假設其他條件不變，美國的景氣、物價反而會有一些複雜的衝擊，與此同時，聯準會就會開始思考降息的可能性。且依照國際戰爭的習性來看，停戰前夕恐有一些更加激烈、爭搶領地的操作。

陳茂欽進一步指出，目前美國的民間消費依舊強勁，物價仍未放緩下來，加上川普因素，使得聯準會形同停止降息，預期要到 5、6 月情勢才會比較明朗，Fed 會再重新審視整體環境、各界意見及金融市場反應，「一切都是下半年的事了」。

美國 10 年期公債殖利率處於高檔，先前甚至逼近 5%，陳茂欽透露，其實長天期公債利率上升對於玉山剩餘的美元存款運用是有幫助的，以往利率只有 3.7%，但資金成本也是 3.7%，現在來說，隨著資金成本往下降，吸收存款來做長債的買賣相對會比較好，因此，預期玉山未來獲利來源會有些許改變，與過去 3 年不太一樣。

陳茂欽對於日本的總體經濟也有深入研究，日本貨幣政策如他先前研判重回正軌，他並預期，日銀今年仍會繼續升息，近期國際資金有流向日本的現象，從川普會見各國領導人就可窺見一二，他對石破茂與莫迪兩人相當客氣，美國在亞洲的印太策略並未改變，這些因素都會鼓勵資金流入日本、印度，趨勢相當明顯，且會持續下去。

截至目前，日本總體經濟各項指標也跟我們原來預設的一樣，物價一定程度的上升，經濟成長表現不錯，工資上升的情況比想像的更好，這些都是日本復興重要的指標，經過失落的十幾年，日本失去的市場機能正逐漸恢復有效運作，可能還需要一段時間，因為量體太大了，但預期未來長期的經濟發展應該是不錯的。