大同現金減資擬每股退還0.5元 減資比例5%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-21 17:54

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大同 (2371-TW) 今 (21) 日召開重大訊息記者會指出，為提升股東權益報酬率，董事會通過辦理現金減資，擬每股退還 0.5 元現金，減資比例為 5%。

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大同表示，減少的股本將以全數以現金，並依照股東持股比例退還。不過減資後的實收資本額、實際減資比例，則以減資換發股票基準日的已發行總股數計算。

至於減資後的畸零股，大同指出，股東可自行在減資換股停止過戶日前 5 日，向大同服務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股的畸零股，則依減資換股基準日後，在股票公開集中交易市場恢復買賣參考價給付現金。

大同補充，此次現金減資換發的新股，擬採無實體發行，其權利義務與元股份相同。