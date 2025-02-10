大同電力事業毛利率成長 1月營收35億登7年同期新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-10 18:03

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大同 (2371-TW) 今 (10) 日公告 1 月營收 35.6 億元，月減 16.9%，年增 6%。大同指出，1 月適逢農曆春節工作天數較少，使得 1 月營收呈現月減，不過電力事業群 1 月即見毛利率成長，其中，重電、電表及商用空調的毛利率年月雙增，帶動 1 月營收登 7 年以來單月新高。

大同表示，電力事業群 1 月營收表現亮眼，受惠台電標案交貨時程，智慧電表營收較去年 12 月以及去年同期成長雙位數百分比。此外，先前取得馬來西亞電力公司，以及日本第二世代智慧電表訂單，今年陸續生產交貨後，相關成果將逐步發酵。

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商用空調方面，則受惠節能與高電價效應，帶動高效節能空調系統熱銷，營收年增超過 6%，大同說明，此系統專為商業大樓、工業廠房及公共設施設計，具備智慧化管理、優化能耗及高效運行的特點，滿足各類商業客戶對節能與穩定性的雙重需求。此外，重電與電纜依照台電工程規劃陸續交貨，需求穩定成長。