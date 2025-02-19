金融科技產業聯盟成立 玉山金主導數位金融實務規範 首要推動二大任務

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-19 18:29

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「金融科技產業聯盟」於 2 月 19 日在金融科技創新園區 (FinTechSpace) 舉行啟動典禮，由金融總會理事長董瑞斌親自主持，並邀請金管會主委彭金隆及金融市場發展及創新處處長胡則華參與，玉山金控由總經理陳茂欽及科技長張智星代表出席，中信、凱基、國泰等聯盟工作圈召集人也共同參與。聯盟將設立數位金融實務規範建議、金融科技應用研發、金融科技投資交流及異業生態共創等四大工作圈。

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陳茂欽表示，在各產業積極導入 AI 之際，金融業不僅要前瞻最新技術發展，還要檢視 AI 應用是否符合普惠、誠信與可靠原則。玉山將憑藉在金融科技的經驗，與同業共同建立 AI 模型和資料應用的管理機制，並加入實驗性的跨金融機構合作，期待建立一個往後同業協作都可以參考的標竿。

玉山第一任期主要規劃金融無塵室與可程式化 AI 治理，將建立一個安全、封閉的數位及實體環境，讓未來各種跨金融機構合作案，均能確保金融資料應用的安全和合規性；並依循金管會發布的「金融業運用人工智慧 (AI) 指引」六大客觀指標，明確定義各項原則的觀察指標，及開發相應的 AI 程式來評估其他金融 AI 應用的合規性。

「金融無塵室」突破限制 強化金融機構間科技防詐能力

何謂金融無塵室？張智星進一步說明，簡言之，就是個資通通不要進來，提供一個安全、封閉的數位及實體環境，此概念擷取自半導體晶圓廠的無塵室，僅允許授權人員進入，並對進入的物品進行檢查，以確保資訊安全使不同金融機構能夠整合、研究和運用資料。金融無塵室第一項任務為「警示帳戶聯防」，進行跨銀行防詐。

過去金融機構各自管理資料，但如果各家金融機構的資料可以在一個安全的環境下做整合分析，將會帶來許多優勢。舉例來說，今天要追查一個不法金流，當金流從一個金融機構轉移至另一個金融機構時，如果缺乏一個共同的分析環境，金流追蹤可能出現斷點，但若有了這個無塵室的整合分析環境，金流就可以被完整串起來。這個無塵室將整合來自不同金融機構的資料，並由公正第三方進行二次加密，嚴格保護資安，單一金融機構取得資料也無法解密。

張智星表示，為了示範資料應用的共享，我們也預計先設立一個防詐主題的實驗室，透過分析跨金融機構資料，提升對詐騙和洗錢的防範能力。未來，若各金融機構間有適合進行跨金融機構資料整合分析的主題，金融無塵室都將成為理想的實證平台。

根據金管會六大指引 建立「可程式化 AI 治理」制度

至於可程式化 AI 治理方面，張智星說明，我們將建立一套能夠用 AI 管 AI 的機制，事實上，新加坡已有實務經驗可借鏡。根據金管會所發布的「金融業運用人工智慧 (AI) 指引」原則，我們將設立 AI 模型的監控指標，並設計監控機制與管理制度，運用程式或高可解釋性的 AI 來協助監管各種 AI 應用。

可程式化 AI 治理將針對六大指引設計一套客觀評估機制，包括「問責性、公平性、隱私性、安全性、透明度和永續發展」。

舉例來說，若要評估貸款模型的公平性，我們可以透過自動化的公平性檢查機制，利用預先設計好的客觀指標和自動化評估流程，確認不同群體 (如不同年齡或國籍) 在貸款核准率上的差異，從而檢視是否存在歧視現象。