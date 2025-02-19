統一超啟動齋戒月友好計畫 東南亞專區店將達千店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-19 17:06

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連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (19) 日宣布，看準近來國際客每年逾百萬人次到店帶來新旅居商機，首度啟動穆斯林齋戒月友好商店計畫，並設置東南亞商品專區，預計設有專區的店舖至年底可達千店。

7-ELEVEN 指出，近年國際消費新勢力快速成長，包括國際觀光客、外籍移工、新住民等，每年有逾百萬人次體驗 7-ELEVEN 各項生活服務，創造嶄新旅居商機。

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據外部資料統計，在台外籍移工突破 80 萬人、新住民家庭更超過百萬人，且去年菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國和越南來台觀光人次近 200 萬人次，因此，為進一步擴大旅居商機，7-ELEVEN 針對國際消費客群優化餐食與生活服務，針對國際食飲多元化、多語系友善環境、國際生活服務賦能三面向架構消費共融體驗。

7-ELEVEN 進一步觀察，外籍人士旅居商機中又以東南亞需求最快速成長，近年國際精品專櫃中的東南亞人氣夯品銷售穩定成長 10-20%，因此，為進一步滿足東南亞差異化且多元需求，將首次針對 3 月將至的穆斯林齋戒月首次啟動友好商店計畫，擬擴大標示無豬肉、無酒精餐食，並販售印尼椰棗果乾與椰子風味濃縮飲料等商品，以滿足穆斯林於齋戒月期間需求。

7-ELEVEN 在豐厚海外採購實力下，匯集泰國、馬來西亞、印尼等東南亞熱門夯品，去年於特定商圈門市設置東南亞商品專區，引進超過百種東南亞熱門商品，其中以泡麵、休閒食品銷售最好，預計設有專區的店點至年底可達千店。

7-ELEVEN 已於去年 11 月首創推出第一張友善外籍人士的隨取卡 must-buy gift card 於全台指定逾 240 家門市販售，卡面採多語系設計，每張 1,000 元回饋率高達 10%，限量販售至今已銷售逾 80%。

而 7-ELEVEN 進一步盤點特定商圈需求，針對工業區、醫院等特定商圈約 250 家門市設置專屬語言版本的活動海報和關懷友善墊板等，目前已有英語、日語、韓語、印尼、越南、泰國與菲律賓等各國語言，便利來台旅居人士需求。