鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-11 05:22

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14 家上市金控 2025 上半年成績單揭曉，為因應壽險業遭遇新台幣強升亂流，金管會祭出 2 項暫行措施，多家壽險型金控開始適用，加上 6 月新台幣升幅收斂、股息入帳等因素加持，帶動 14 家單月獲利全數轉正，合計賺進 638 億元，上半年合計獲利 2192 億元，年減約 35%。富邦金重新奪回單月、累計獲利及 EPS 三冠王，上半年成長王依舊是玉山金，而永豐金、第一金、華南金也都轉為正成長。

壽險止血了！14家金控上半年合賺2192億元年減35% 富邦金重返三冠王。(圖：shutterstock)

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證交法規定，上市櫃公司需在每月 10 日前公告申報上月合併營業收入額，但壽險公司可自今年 6 月起適用金管會給予的寬容暫行措施，其中之一為放寬責任準備金計提基礎，由於恰好是半年報結算之際，多家金控財報趕在 10 日晚間最後一刻公告，宣布獲得主管機關核准增提外匯價格變動準備金。

比較 14 家金控 6 月自結稅後純益，富邦金 (2881-TW) 單月賺進 118.5 億元，重返第一名寶座，中信金 (2891-TW) 以 111.65 億元躍居第二，國泰金 (2882-TW) 71 億元落居第三，第四、五名分別為元大金 (2885-TW) 及兆豐金 (2886-TW) 。

上半年獲利方面，富邦金以 513.4 億元穩居冠軍，國泰金 457.5 億元位居第二，中信金 358.41 億元第三，兆豐金 181.91 億元升上第四，玉山金 167.53 第五。

相較去年上半年稅後純益，14 家金控中僅有 4 家維持正成長，其中，以銀行為主體的玉山金年增幅近 32%，獲利續創歷史同期新高；永豐金前 6 月賺 127 億元，同步寫下同期新高紀錄，年增 4%；第一金、華南金均較去年同期成長。

整體來看，上半年已有 11 家金控獲利超過百億，新光金是為一一家虧損的金控，以 -295.47 億元敬陪末座，每股稅後純益 -1.7 元。不過，新光金 (2888-TW)7 月 24 日即將下市，併入台新金 (2887-TW)，屆時兩家財報將會合併計算，金控家數也從 14 家變成 13 家。

新台幣兌美元今年 4、5 月強烈升值，累計升幅超過 10%，對壽險業帳面資產評價造成衝擊，6 月匯價一度衝上 28 字頭，所幸在最後一個交易日，央行強力介入阻升，讓台幣驟貶逾 7 角，單月升幅幾乎回吐。