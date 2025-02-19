日月光檳城五廠廠長現身成嬌點 暢談多元文化體現在工作上

鉅亨網記者魏志豪 馬來西亞 2025-02-19 17:33

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全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光馬來西亞檳城五廠正式啟用，五廠廠長 Cher Lin 為現場「嬌點」，Cher Lin 指出，自來到檳城後就感受多元文化的風情，也體現在工作上，對員工各有不同背景感到印象深刻，其中，不少員工信仰伊斯蘭教，每天禮拜 5 次，公司也在檳城五廠設立禮拜室供員工使用。

Cher Lin 表示，她來到檳城約半年，先前在日月光高雄廠服務多年，主要從事品質管理項目，此次來到檳城主要負責建置管理自動化產線，工作中覺得與員工協調溝通是在檳城工作感覺最有趣的地方。

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Cher Lin 說，檳城當地華人員工除了以華語為母語，也精通馬來語甚至印尼語，因此她與基層員工溝通時，有時會請華人員工協助翻譯，與各有不同文化背景的員工協調。