〈貿聯展望〉董座：集團全球布局完整 美國關稅帶來很多機會

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-19 19:42

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梁華哲表示，關稅問題也不是第一次遇到，客戶也都了解，但現在看起來，要在連接線產業不適合在美國大量製造，因為有人工及成本的問題，不過，貿聯在底特律等地都有工廠可以因應在地化的小量製造需求。

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梁華哲進一步指出，貿聯在全球設立據點上，並不是以關稅為優先考量，而是綜合評估成本、客戶需求等因素，像有很多客戶考慮在墨西哥生產，但講了 1-2 年最後喊停，主要就是因為成本太高。

貿聯總經理鄧劍華表示，由於客戶都是一線大廠，也知道不可能關稅成本由貿聯承擔，關稅並不會直接衝擊到貿聯這邊，目前貿聯全球據點來看，北美 6 個、歐盟 15 個、亞洲 16 個。

貿聯也在去年年 11 月先後完成收購斯洛伐克 EASYS s.r.o. 與美國 Cable Connection 等 2 家公司。其中 EASYS 位於東歐，滿足半導體設備業務的需求、增加機櫃組裝與系統整合產能的全球佈局。