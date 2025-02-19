〈貿聯展望〉董座：集團全球布局完整 美國關稅帶來很多機會
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-19 19:42
針對美國關稅議題，連接線大廠貿聯 - KY(3665-TW) 董事長梁華哲表示，集團全球布局相比競爭對手完整，根據上一次的經驗，其實關稅帶來很多機會，公司也持續擴大全球布局，評估日本併購機會。
梁華哲表示，關稅問題也不是第一次遇到，客戶也都了解，但現在看起來，要在連接線產業不適合在美國大量製造，因為有人工及成本的問題，不過，貿聯在底特律等地都有工廠可以因應在地化的小量製造需求。
梁華哲進一步指出，貿聯在全球設立據點上，並不是以關稅為優先考量，而是綜合評估成本、客戶需求等因素，像有很多客戶考慮在墨西哥生產，但講了 1-2 年最後喊停，主要就是因為成本太高。
貿聯總經理鄧劍華表示，由於客戶都是一線大廠，也知道不可能關稅成本由貿聯承擔，關稅並不會直接衝擊到貿聯這邊，目前貿聯全球據點來看，北美 6 個、歐盟 15 個、亞洲 16 個。
貿聯也在去年年 11 月先後完成收購斯洛伐克 EASYS s.r.o. 與美國 Cable Connection 等 2 家公司。其中 EASYS 位於東歐，滿足半導體設備業務的需求、增加機櫃組裝與系統整合產能的全球佈局。
貿聯台灣台南廠也在去年啟用，並已取得相關客戶認證，集團半導體設備業務布局涵蓋歐美亞三大洲，接下來也評估日本併購機會；此外，貿聯位於印尼巴丹島新廠亦已完工，主攻高速線以及工業和車用複雜線束組裝。
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