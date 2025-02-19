〈台股開盤〉觀望氣氛仍濃 台積電疲軟 玻璃、塑膠類股強出頭

台股今 (19) 日觀望氣氛依舊濃厚，台積電 ADR 昨 (18) 日下跌 0.57%，拖累台積電今天走跌，加上其他權值股無太多表現，使得大盤今天開低，最低跌至 23553.44 點，預估成交量 3300 億元。不過，今天盤面則轉由傳產類股，如玻璃、塑膠在群撐盤。

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美股四大指數皆走揚，道瓊指數上漲 10.26 點或 0.02%，收 44556.34 點；那斯達克指數上漲 14.49 點或 0.07%，收 20041.26 點；S&P 500 指數上漲 14.95 點或 0.24%，收 6129.58 點；費城半導體指數上漲 86.91 點或 0.65%，收 5247.85 點。