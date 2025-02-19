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〈台股開盤〉觀望氣氛仍濃 台積電疲軟 玻璃、塑膠類股強出頭

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-19 09:41

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觀望氣氛仍濃台積電開低走弱，玻璃、塑膠類股撐盤。(圖：shutterstock)

台股今 (19) 日觀望氣氛依舊濃厚，台積電 ADR 昨 (18) 日下跌 0.57%，拖累台積電今天走跌，加上其他權值股無太多表現，使得大盤今天開低，最低跌至 23553.44 點，預估成交量 3300 億元。不過，今天盤面則轉由傳產類股，如玻璃、塑膠在群撐盤。 

電子權值股今天大多走跌，台積電 (2330-TW) 跌 0.91%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.27%，聯發科 (2454-TW) 於平盤附近震盪。另外，廣達 (2382-TW) 漲 0.76%，台達電 (2308-TW) 跌 0.26%。 


不過日月光 (3711-TW) 昨日揭露面板級，正在建置扇出型面板級封裝 (FOPLP) 產線，尺寸為 600×600，預計今年第二季進行設備進場 (move in)，第三季開始試量產，且以斬獲客戶，激勵日月光今天漲逾 1%。 

今天傳產族群相對有表現，包含玻璃、塑膠等類股。台玻 (1802-TW) 漲逾 3%，中釉 (1809-TW) 漲逾 1%，和成 (1810-TW)、冠軍 (1806-TW) 也都有所表態。 

此外，台塑四寶中，台塑 (1301-TW) 漲逾 2%，南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW) 及台塑化 (6505-TW) 皆漲逾 1%。其他塑膠類股中，華夏 (1305-TW) 漲逾 3%，台聚 (1304-TW) 漲逾 2%，再生 - KY(1337-TW)、中石化 (1314-TW)、台達化 (1309-TW) 及亞聚 (1308-TW) 皆漲逾 1%。 

網通族群今天表現弱勢，智邦 (2345-TW) 跌幅最為沈重，跌逾半根停板，中磊 (5388-TW) 跌逾 1%，友勁 (6142-TW)、耀登 (3138-TW)、智易 (3596-TW) 及正文 (4906-TW) 也都走弱。 

美股四大指數皆走揚，道瓊指數上漲 10.26 點或 0.02%，收 44556.34 點；那斯達克指數上漲 14.49 點或 0.07%，收 20041.26 點；S&P 500 指數上漲 14.95 點或 0.24%，收 6129.58 點；費城半導體指數上漲 86.91 點或 0.65%，收 5247.85 點。 

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費城半導體5247.8551.68%
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道瓊指數44556.340.02%
鴻海183.50.00%
聯發科1530-0.33%
廣達2691.70%
台達電392.50.38%
日月光投控184.53.07%
台玻16.80.90%
中釉200.25%
和成17.20.29%
冠軍9.840.31%
台塑38.60.65%
台化28.70.53%
南亞33.20.61%
台塑化38.350.39%
華夏13.151.94%
台聚12.30.00%
再生-KY6.670.91%
中石化7.811.03%
台達化13.90.00%
亞聚14.450.35%
智邦720-5.01%
中磊131.5-1.13%
友勁11.650.00%
耀登1100.00%
智易1910.53%
台積電1085-1.36%
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