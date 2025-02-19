美俄會談結束 川普嗆烏克蘭總統：3年前就該結束這一切

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-19 15:05

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美國代表團和俄羅斯代表團周二（18 日）在沙烏地阿拉伯舉行會談，美國總統川普當天在海湖莊園回答提問時嚴厲批評了烏克蘭總統澤倫斯基，並認為自己有能力結束烏克蘭戰爭，一切都相當順利。

被問及烏克蘭沒有參與談判時，川普批評了澤倫斯基的領導能力，表示澤倫斯基 3 年前就該結束這一切，就不應該開始這一切。他說，澤倫斯基本可以達成停戰協議。

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不過，《CNN》指出，川普做出錯誤主張。當初不是烏克蘭發動戰爭，而是俄羅斯總統普丁在 2022 年 2 月侵略烏克蘭。

川普暗示，如果烏克蘭想在談判桌上有一席之地，就應該舉行新的選舉。他表示，現在的情況是烏克蘭還沒有舉行選舉，烏克蘭領導人的支持率下降到了 4%。

美國代表團和俄羅斯代表團周二在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行會談，這也意味著自 2022 年烏克蘭戰爭爆發以來，美俄雙方開始正式就烏克蘭和平協議展開外交談判。

在經過四個多小時的會談後，美俄談判首日會談終於結束。據《CNN》報導，美國國務卿盧比歐表示，美俄就四項原則建立共識，包括修復美俄外交關係、為結束烏克蘭戰爭找到方案、思考美俄戰後地緣政治和經濟合作、確保這些過程以富有成效的方式推進。

俄羅斯總統助理烏沙科夫說，雙方談得「不錯」，就所有議題進行了嚴肅對話，並同意「考慮對方的利益」。

另一名俄方談判代表透露，現在談論妥協為時過早，但雙方開始互相傾聽、相互尊重、平等相待，還分別討論了未來兩國經濟合作。

據《路透社》報導，俄方在會談中提出新要求，即要求北約（NATO）正式放棄在 2008 年向烏克蘭做出的入約承諾。「值得注意的是，拒絕烏克蘭加入北約是不夠的。」俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃說：「北約必須放棄 2008 年在布加勒斯特（峰會）的（入約）承諾。」