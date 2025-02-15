〈美股盤後〉川普稱汽車關稅4/2生效 道瓊標普周線連三紅

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-02-15 05:56

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美國商務部週五數據顯示，1 月零售銷售月降 0.9%，為 2023 年 3 月以來的最大單月降幅，這表明物價上漲和關稅不確定性可能導致消費者收緊支出。

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其他數據顯示，受汽車產量大幅下降影響，美國上個月製造業產出下降 0.1%，低於預期的成長 0.1%。

本週市場波動加劇，美國總統川普本週做出一系列政策措施，包括對所有鋼鋁進口品徵收 25% 關稅、與俄羅斯進行烏克蘭和平談判，以及對《晶片法案》中項目的條款審查。

華爾街對川普推遲實施對等關稅表示歡迎，但川普週五指出，他將在 4 月 2 日左右公布針對汽車的新關稅。

投資人正關注慕尼黑安全會議消息，美國副總統萬斯 (JD Vance) 週五在會上指責歐洲領導人審查言論自由和未能控制移民，這引起德國國防部長的嚴厲譴責，並給俄烏戰爭討論蒙上陰影。

美股週五 (14 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 165.35 點，或 0.37%，收 44,546.08 點。

那斯達克指數上漲 81.13 點，或 0.41%，收 20,026.77 點。

S&P 500 指數下跌 0.46 點，或 0.01%，收 6,114.63 點。

費城半導體指數上漲 4.56 點，或 0.09%，收 5,160.94 點。

NYSE FANG + 指數上漲 42.16 點，或 0.30%，收 14,029.12 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 1.11%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.27%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.49%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.51%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.73%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.03%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.65%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.63%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.23%。

企業新聞

Arm ADR(ARM-US) 下跌 3.21% 至每股 159.54 美元。外媒報導，Arm 計劃在今年推出自研晶片，預計最快在夏季亮相，目前傳出將委由台積電等製造商生產，並確定 Meta 將成為首批客戶之一。

台積電 ADR (TSM-US) 週五續升 1.03% 至每股 203.90 美元。英特爾 (INTC-US) 下滑 2.20% 至每股 23.60 美元。

英特爾本週累計升幅高達 23%，為 2000 年以來最大單週漲幅，主要受美國副總統萬斯 JD Vance 本週早些時候對美國 AI 晶片生產的樂觀評論以及投資人對與台積電成立合資企業的猜測推動。

由於美國出口管制的風險恐會影響營運，應用材料本季財測平庸，應用材料 (AMAT-US) 週五重挫 8.18% 至每股 169.20 美元。

洗腎血液透析公司德維特 (DVA-US) 下殺超 11% 報每股 157.42 美元，因其全年利潤指引低於市場預期，同時股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下公司波克夏削減對該公司的持股。

經濟數據

美國 1 月零售銷售月增率報 - 0.9%，預期 - 0.2%，修正後前值 0.7%

美國 1 月剔除汽油與汽車零售銷售月增率報 - 0.5%，預期 0.3%，修正後前值 0.5%

美國 1 月核心零售銷售月增率報 - 0.4%，預期 0.3%，修正後前值 0.7%

美國 1 月出口價格指數月增率報 1.3%，預期 0.3%，修正後前值報 0.5%

美國 1 月進口價格指數月增率報 0.3%，預期 0.4%，修正後前值報 0.2%

美國 1 月工業生產指數月增率報 0.5%，預期 0.3%，修正後前值 1.0%

華爾街分析

Triple D Trading 交易員 Dennis Dick 表示：「現在一切都圍繞著川普，其他的都只是噪音，每個人都在關注，川普下一步會做什麼，他的關稅戰將如何發展？」

CME FedWatch 工具顯示，市場對聯準會 6 月降息至少 1 碼的預期已回升至 51.3%，而前一交易日市場預計降息幅度為 40.3%。

西北互助財富管理公司首席投資組合經理 Matt Stucky 稱：「目前來看，美國經濟和通膨未呈現過熱加速的跡象，這減輕了市場對利率上升的壓力。」