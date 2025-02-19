美俄談了4個多小時 達成4點共識 莫斯科提出新要求

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-19 09:10

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美國代表團和俄羅斯代表團周二（18 日）在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行會談，這也意味著自 2022 年烏克蘭戰爭爆發以來，美俄雙方開始正式就烏克蘭和平協議展開外交談判。

在經過四個多小時的會談後，美俄談判首日會談終於結束。據《CNN》報導，美國國務卿盧比歐表示，美俄就四項原則建立共識，包括修復美俄外交關係、為結束烏克蘭戰爭找到方案、思考美俄戰後地緣政治和經濟合作、確保這些過程以富有成效的方式推進。

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俄羅斯總統助理烏沙科夫說，雙方談得「不錯」，就所有議題進行了嚴肅對話，並同意「考慮對方的利益」。

另一名俄方談判代表透露，現在談論妥協為時過早，但雙方開始互相傾聽、相互尊重、平等相待，還分別討論了未來兩國經濟合作。

據《路透社》報導，俄方在會談中提出新要求，即要求北約（NATO）正式放棄在 2008 年向烏克蘭做出的入約承諾。「值得注意的是，拒絕烏克蘭加入北約是不夠的。」俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃說：「北約必須放棄 2008 年在布加勒斯特（峰會）的（入約）承諾。」

2008 年 4 月，在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行的北約峰會上，北約宣布烏克蘭和喬治亞都將加入北約，但北約沒有給出兩國如何加入的具體計畫。當時的峰會聲明掩蓋了美國（希望接納這兩國）與法國和德國（擔心此舉會激怒俄羅斯）之間的分歧。

《路透社》指出，這場會談突顯了美國為結束戰爭而迅速做出的努力，川普在領導新政府上任不到一個月，他本人在一周前已同俄羅斯總統普丁通話。