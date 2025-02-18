比亞迪宣布2027年固態電池「上車」 將掐住汽車業脖子？

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 16:50

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比亞迪 (002594-CN) 宣布，將在 2027 年推出第一台全固態電池純電車，這也宣告著固態電池已經進入時間競賽，因為寧德時代也公布，要在 2027 年推出「準量產」全固態電池。

固態電池被稱為「電動車最後的決賽圈」，誰率先掌握了固態電池的量產，誰就掐住了汽車行業的脖子，因為其效能、成本、安全三方面都全面碾壓現有的鋰電池，一旦實現規模化量產後成本甚至還能更低。

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固態電池的量產將不僅提升電動車的性能，更可能加速燃油車的淘汰，並重新定義產業標準，影響全球汽車產業的格局。

比亞迪技術長孫華軍表示，比亞迪在 2013 年就展開固態電池研究，並於 2023 年確定了量產規格和製作方式，去年已經開始測試 20 安時和 60 安時兩種容量的固態電池。

針對全固態電池將在 2027 年首度「上車」，孫華軍補充道，在 2027 至 2029 年之間，只會是展示期，產量依然受限，還沒辦法進入大規模商轉階段。

目前中國的主流電池企業已經紛紛公佈了固態電池的量產時間表，大多集中在 2026 年至 2030 年這段時間內。同時，各大車企也迫不及待地宣布了固態電池的裝車計畫。

例如，廣汽集團去年 11 月宣布，該公司已成功打通全固態電池的全流程製造工藝，預計該產品將於 2026 年正式裝車，並搭載於昊鉑車型上。

奇瑞汽車也透露，正在緊鑼密鼓地研發固態電池，計劃在 2026 年投入定向運營，2027 年則實現批量上市，屆時純電動車的續航里程將有望突破 1500 公里。

此外，上汽、蔚來、賽力斯、長安、東風、江淮等車企也均在固態電池領域有所佈局，基本上是各家都在暗中競賽，看誰能成為先發制人。

值得注意的是，固態電池的產業化熱潮並不僅限於中國。外資企業如豐田、日產、三星 SDI 等全球領先的製造商也已進入全固態電池的試製階段，而賓士、福斯和通用汽車等跨國巨頭也在積極佈局這一領域。