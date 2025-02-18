0050、0056規模雙破4000億元 台股ETF寫下新里程碑
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-18 17:25
台股市值型 ETF 蛇年開春以來成為市場焦點，元大投信先是在年前大幅調降元大台灣 50(0050-TW) 費用率，隨後又啟動分割作業，截至今 (18) 日，0050 規模已攀升至 4656 億元，旗下另一檔人氣產品元大高股息 (0056-TW) 規模也衝破 4000 億大關、達 4021 億元，雙創歷史新高，為市值型及高股息 ETF 寫下新里程碑。
元大投信表示，0050 投資台灣上市市值最大 50 家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於 0050 股價表現，在採隨規模增加費用率持續調整的架構後，更有利長期投資，包括未來規模成長至逾 5000 億元至 1 兆元部分，經理費將再調整至 0.08%，持續將規模成長回饋投資人。
而 0056 為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，成分股相對更有機會由 EPS 成長帶動股利發放金額增加，進而提升指數殖利率，持續維持高股息投資特色。
自 2024 第 3 季，0056 已連續三季配出 1.07 元，未調降金額，今年 1 月除息再以 13 個交易日快速填息。依元大投信官網揭露，至 2 月 17 日 0056 帳上包含股息收入的可分配收益為 4.64 元，資本平準金為 6.93 元，以目前配息水準估算，持續具有配息來源基礎，未來第 2、3 季除息旺季來臨，企業配息將再挹注 0056 配息能力。
0056 成立以來，連續穩定配息已推進至第 15 年，也是首檔達成存股 0 成本的高股息 ETF。
元大投信指出，ETF 具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，帶動領息資金積極從存個股轉為存 ETF，推動 0056 跟上 0050 腳步規模突破 4,000 億，加上市值型 ETF 成長潛力持續吸引投資人，據證交所 1 月定期定額交易戶數前十大中，高達九檔是台股 ETF，顯示國人投資趨勢持續轉移，動能十分強勁。
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