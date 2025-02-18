〈焦點股〉習近平邀民企座談激勵陸港股走強 多檔ETF齊歡呼
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-18 12:28
中國國家主席習近平周一出席民營企業座談會，罕見親自接待多名中國民企負責人，外界解讀是釋出對科技、製造等產業的支持信號，帶動陸港股市今 (18) 日走強，尤其恒生指數在亞股中表現最為強勢，連帶國內投信發行的多檔連結陸港股 ETF 也水漲船高。
以原型陸港股 ETF 來看，富邦恒生國企 (00700-TW)、中信中國 50(00752-TW) 盤中市價勁揚約 3%，同創逾 4 個月以來新高；中信中國高股息 (00882-TW) 也上漲近 2%。
正向 2 倍槓桿型的中信中國 50 正 2(00753L-TW)、富邦恒生國企正 2(00665L-TW) 盤中強勢飆漲超過 5%，元大滬深 300 正 2(00637L-TW)、富邦上証正 2(00633L-TW) 亦表現不俗。
據《新華社》報導，習近平周一上午在北京出席民營企業座談會，在聽取民營企業代表發言後，發表重要講話。多位重量級企業家皆參與此次座談，包括阿里巴巴創始人馬雲、DeepSeek 創辦人梁文鋒、華為創始人任正非、比亞迪創始人王傳福、小米董事長雷軍等。
滙豐中國 A 股匯聚基金經理人蕭正義指出，自去年 9 月以來，中國貨幣政策措施帶動市場反彈之後，中國股市的估值已在長期歷史平均水平附近徘徊。一方面，這反映投資人情緒已從極度審慎轉為相對中性。整體而言，推動中長期資金入市也有助於為資本市場帶來增量資金、優化投資人結構，同時提升資本市場穩定性，後續風險偏好有望隨著政策效果的逐步顯現持續修復。
蕭正義認為，針對一些有強大政策支持及供需狀況重新平衡的特定行業，或將帶來主動投資機會。例如人工智慧與自動化的全球性科技趨勢可能會成為股價的催化劑。受惠對象包括新質生產力、機器人、半導體、消費電子產品、自動駕駛，以及相關領域的龍頭企業。其他如工業金屬、製造業設備、零售銷售、通用設備以及大型金融股皆有可能受到政策上的支持進而為股市帶來機會。
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