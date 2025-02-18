〈焦點股〉習近平邀民企座談激勵陸港股走強 多檔ETF齊歡呼

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-18 12:28

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中國國家主席習近平周一出席民營企業座談會，罕見親自接待多名中國民企負責人，外界解讀是釋出對科技、製造等產業的支持信號，帶動陸港股市今 (18) 日走強，尤其恒生指數在亞股中表現最為強勢，連帶國內投信發行的多檔連結陸港股 ETF 也水漲船高。

以原型陸港股 ETF 來看，富邦恒生國企 (00700-TW)、中信中國 50(00752-TW) 盤中市價勁揚約 3%，同創逾 4 個月以來新高；中信中國高股息 (00882-TW) 也上漲近 2%。

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正向 2 倍槓桿型的中信中國 50 正 2(00753L-TW)、富邦恒生國企正 2(00665L-TW) 盤中強勢飆漲超過 5%，元大滬深 300 正 2(00637L-TW)、富邦上証正 2(00633L-TW) 亦表現不俗。

據《新華社》報導，習近平周一上午在北京出席民營企業座談會，在聽取民營企業代表發言後，發表重要講話。多位重量級企業家皆參與此次座談，包括阿里巴巴創始人馬雲、DeepSeek 創辦人梁文鋒、華為創始人任正非、比亞迪創始人王傳福、小米董事長雷軍等。

滙豐中國 A 股匯聚基金經理人蕭正義指出，自去年 9 月以來，中國貨幣政策措施帶動市場反彈之後，中國股市的估值已在長期歷史平均水平附近徘徊。一方面，這反映投資人情緒已從極度審慎轉為相對中性。整體而言，推動中長期資金入市也有助於為資本市場帶來增量資金、優化投資人結構，同時提升資本市場穩定性，後續風險偏好有望隨著政策效果的逐步顯現持續修復。