美俄會談在即！澤倫斯基：不承認沒烏克蘭參加的協定 基輔與布魯塞爾應參加談判

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-18 16:30

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俄烏衝突出現最新進展，美國和俄羅斯代表將在沙烏地阿拉伯當地時間周二 (18 日) 會面商討烏克蘭問題，而與此同時，烏國總統澤倫斯基也飛抵土耳其，將跟土國總統厄多安會面。此前澤倫斯基表示，基輔不承認沒有烏國參與的涉烏協定。

根據《俄新社》和美國《CNN》等外媒報導，俄國總統普丁的助理烏沙科夫和俄國外長拉夫羅夫周一 (17 日) 已抵達沙國，將在那裡與美國代表會面，美國代表則包括國務卿盧比歐、白宮國安顧問沃茲、川普中東問題特使維特科夫。

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烏沙科夫在抵達利雅德後告訴《塔新社》告訴記者，俄國代表團是抱著嚴肅態度來到沙國的，並強調說：「我們會看到，最重要的是開始真正實現俄美關係正常化。」

烏沙科夫還指出，除俄美代表團外，還有一個烏國代表團已經抵達沙國，但他指出，不可能進行三邊談判。

另據《華爾街日報》報導，烏國總統澤倫斯基也將訪問利雅德，期間將詢問沙國領導人對美俄會談的瞭解程度，「只是出於興趣」。

針對俄美雙方可能「繞過」基輔舉行停火談判，澤倫斯基周一 (17 日) 表示，烏國並未被告知可能舉行的俄美談判，但烏國不會承認沒有基輔參與的任何關於烏克蘭問題的協定。

此外，澤倫斯基還透露，川普俄烏問題特使凱洛格預計將於基輔時間周四 (20 日) 訪烏，「也許會在烏克蘭待兩天，或是更長時間」。