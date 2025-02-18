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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為17.19元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.5元，其中最高估值1.66元，最低估值1.33元，預估目標價為17.19元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.66(1.83)1.261.081.2
最低值1.33(1.33)0.910.431
平均值1.51(1.58)1.090.841.1
中位數1.5(1.55)1.120.881.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值131.51億140.17億133.75億141.72億
最低值131.51億116.11億99.59億130.79億
平均值131.51億127.71億121.61億134.75億
中位數131.51億127.75億124.06億133.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-4.242.064.300.88
營業收入36.00億69.62億167.90億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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