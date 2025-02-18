鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為17.19元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.5元，其中最高估值1.66元，最低估值1.33元，預估目標價為17.19元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.66(1.83)
|1.26
|1.08
|1.2
|最低值
|1.33(1.33)
|0.91
|0.43
|1
|平均值
|1.51(1.58)
|1.09
|0.84
|1.1
|中位數
|1.5(1.55)
|1.12
|0.88
|1.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|131.51億
|140.17億
|133.75億
|141.72億
|最低值
|131.51億
|116.11億
|99.59億
|130.79億
|平均值
|131.51億
|127.71億
|121.61億
|134.75億
|中位數
|131.51億
|127.75億
|124.06億
|133.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.24
|2.06
|4.30
|0.88
|營業收入
|36.00億
|69.62億
|167.90億
|139.85億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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